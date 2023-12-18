بـ 200 مليار دولار، هدير المصانع يعود بقوة في الولايات المتحدة مع 800 ألف وظيفة

قدمت حكومة الولايات المتحدة مليارات الدولارات في هيئة دعم وإعانات لصناعات السيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، والألواح الشمسية، ونجحت بتوليد حوالي 800 ألف وظيفة في قطاع التصنيع خلال العامين الماضيين للتنافس مع دول مثل الصين وفقا لبيانات مكتب الاحصاء.

وتتجسد حاليا طفرة هائلة في بناء المصانع خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وهو توجه بدأ في أوائل ومنتصف عام 2021، ومنذ ذلك الحين، تضاعف الإنفاق ثلاث مرات. وبعد حوالي عام، في يوليو 2022، أقر الكونجرس حزمة من الإعانات لصناعات تصنيعية مختارة لبناء المصانع، مثل صانعي أشباه الموصلات (سيحصلون على 52 مليار دولار) وصانعي بطاريات السيارات الكهربائية.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تم استثمار 18.5 مليار دولار في بناء مصانع في الولايات المتحدة (246 مليار دولار سنويا)، بزيادة قدرها 73% عن العام الماضي، وبنسبة 136% عن العامين الماضيين، وبنسبة 166% عن أكتوبر/تشرين الأول 2019. إن الزيادات الشهرية هي أمر مذهل ــ من 12.5 مليار دولار أنفقت في يناير/كانون الثاني إلى 18.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

أدت كارثة سلسلة التوريد في الفترة 2020-2021، والعلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، والاعتماد المخيف على الصين، إلى إعادة التفكير في الشركات الكبرى.

من المرجح أن تكون كلفة الإنفاق على بناء المصانع قد تجاوزت 200 مليار دولار في 2023. وفي الأشهر العشرة الأولى، وصلت المبالغ الشهرية المتزايدة الضخامة بالفعل إلى 159 مليار دولار. ويتوقع أن يكون الإنفاق قد تجاوز بالفعل 196 مليار دولار لعام 2023.

بناء المصانع الأمريكية

تواصل ركود بناء المصانع الأمريكية حتى عام 2021 بسبب سعي قيادات الشركات الأمريكية وراء العمالة الرخيصة في الصين وغيرها من دول.

كارثة سلسلة التوريد والنقل التي واجهتها خلال جائحة كوفيد 19، والعلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، والاعتماد المخيف للشركات الأمريكية على الموردين الصينيين، دفعت الشركات الكبرى إلى إعادة التفكير وإطلاق هذا التوجه القوي.

تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة صناعية من حيث الإنتاج، بعد الصين، وتمتلك حصة أكبر من الإنتاج العالمي من الدول الثلاث التالية مجتمعة، ألمانيا واليابان والهند. لكن الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، تخلفت كثيراً عن الصين في مجال التصنيع وأصبحت العديد من القطاعات تعتمد بشكل منفلت على الصين ــ وكان النقص وفوضى سلسلة التوريد في الفترة 2020-2021 بمثابة نداء تنبيه.

ستعمل طفرة الإنفاق على البناء هذا العام على إضافة حصة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل عندما يتم تشغيل المصانع وإنتاجها على نطاق واسع، الأمر الذي يستغرق وقتا. بمعنى آخر، تشغيل المصانع الجديدة عملية بطيئة، وأمامها طريق طويل لنقطعه، ولكن للتصنيع تأثير واسع النطاق على الاقتصاد لعقود قادمة، مع آثاره الثانوية وتبعاتها غير المباشرة، فالإنفاق على البناء هو مجرد نشاط لمرة واحدة لتجهيز المبنى والبنية التحتية، وما يأتي بعد ذلك – الإنتاج الفعلي بتأثيراته الثانوية واللاحقة على الاقتصاد المحلي – هو أكثر أهمية بكثير.

تستثمر الشركات في المصانع في الولايات المتحدة لتصنيع منتجات متقدمة تكنولوجيًا عالية القيمة مثل أشباه الموصلات والسيارات. إن صانعي أجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والكهربائية هم المحركون الرئيسيون وراء الطفرة في بناء المصانع، وفقًا لتحليل أجرته وزارة الخزانة.

الروبوتات الصناعية

تقلل الروبوتات الصناعية من مكاسب التكلفة الأرخص في الصين. وتعد تكاليف التشغيل الآلي والروبوتات الصناعية ــ التي تلعب دوراً أساسياً في الإنتاج الضخم ــ في الولايات المتحدة، هي نفس التكلفة تقريباً في الصين. إن تكاليف العمالة في الولايات المتحدة أعلى كثيراً، ولكن تكاليف أخرى تنخفض وتعوض ذلك من خلال نقل التصنيع إلى الداخل: تكاليف النقل أقل، والمهل الزمنية أقصر، وتقليص المخاطر الجيوسياسية، ومخاطر خسارة الملكية الفكرية أو الاضطرار إلى التنازل عنها عن طريق نقل التكنولوجيا، وما إلى ذلك.