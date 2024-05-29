انقسام بين تفضيلات المهنيين : الأمان الوظيفي أو تأسيس شركة خاصة؟

أفاد نحو 46% من المهنيين والموظفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنهم يفضلون ريادة الأعمال وبدء نشاطهم التجاري والعمل لحسابهم الخاص أو امتلاك شركة، خصوصاً في لبنان بنسبة 46%، ومصر بنسبة 54%، والجزائر بنسبة 57%، في حين أفادت مجموعة أكبر تمثل نحو 49% من المهنيين بأنها تفضل الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات.

وكشف استبيان أجراه «بيت.كوم» حول «ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024»، بالتعاون مع «يوجوف»، المتخصصة في مجال أبحاث السوق، عن تزايد الاهتمام بين المهنيين والموظفين بريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشارك في الاستبيان 1090 شخصاً، منهم 517 يعملون حالياً في وظائف، حيث أفادت مجموعة أكبر تمثل نحو 49% من المشاركين بأنها تفضل الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات، حيث يعتبر القطاع الخاص الجهة الأكثر جاذبية بالنسبة لنحو 60% من الأفراد المشاركين في الاستبيان. وأشاروا إلى أن دوافعهم وراء ذلك كانت الرغبة في الحصول على الدخل المنتظم بنسبة 50%، بينما أفاد بعضهم برغبتهم في الحصول على فرصة لتعلم مهارات جديدة ومثلوا نسبة 38%، كما ذهب بعضهم إلى محفزات رئيسية مثل استقرار الوظيفة والحصول على مزايا مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الطبي وبلغت نسبتهم نحو 34%.

وقالت علا حداد، المدير العام «بيت.كوم»: إن «التجارب الملهمة في مجال ريادة الأعمال تعيد تعريف مستقبل العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». وذكرت أن نحو نصف رواد الأعمال في المنطقة قد خاضوا تجاربهم في مجال الأعمال خلال السنوات الخمس الماضية فقط، وأن ما يبلغ 60% منهم يسعون لتوسيع أعمالهم، وأضافت أن: «الوقت الراهن يشهد سعياً ملحوظاً لتحقيق الرضا الشخصي عند اختيار الوظيفة، والإسهام في الحياة الاجتماعية إلى جانب تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة». قائلةً: إن «هذه الموجة من التفاؤل بريادة الأعمال، في إطار السعي نحو مزيد من الاستقلالية والتأثير الإيجابي، تثبت الرغبة في إعادة تشكيل الاقتصادات والحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

ازدهار نشاط ريادة الأعمال

وكشفت نتائج الاستبيان عن أن 45% من رواد الأعمال الحاليين بدأوا مشاريعهم التجارية الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية، ما يدل على ازدهار نشاط ريادة الأعمال، رغم التحديات التي تواجههم. وأفاد رواد أعمال مشاركون في الاستبيان بأن التحديات التي واجهتهم كانت متباينة:

أفاد 30% أن التحدي الرئيسي كان ضعف أداء الأعمال، أو العقبات التي مرت بمرحلة إنشاء المشروع.

أفاد 31% من رواد الأعمال بأن السعي لتحقيق دخل أعلى كان السبب وراء بدء أنشطتهم الريادية،

أشار 28% إلى أسباب تتعلق بالرغبة في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الخاصة.

وبحسب الاستبيان فإن الطموحات الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لافتة وقوية، حيث:

تخطط 63% من الشركات في المنطقة لتعيين موظفين جدد في العام المقبل، ما يدل على مستوى التفاؤل بنمو الأعمال. كما تسعى نسبة كبيرة من تلك الشركات إلى التوسع في أعمالها، حيث أفاد نحو ثلث العينة من المشاركين إلى السعي نحو التوسع محلياً، فيما أبدت 24% الرغبة نحو التوسع دولياً. وعلى الرغم من إقرار 55% من المشاركين بصعوبة مرحلة بدء الأعمال التجارية بسبب بعض اللوائح والقوانين التقييدية في بعض البلدان، رأى 48% من المشاركين، أن الحكومة يمكن أن تدعم رواد الأعمال الناشئين من خلال تبسيط الإجراءات والقوانين.

التحديات المالية أبرز العوائق

وأوضح الاستبيان أن التحديات المالية تشكل أكبر عائق أمام بدء الأعمال التجارية:

رأى 57% من المشاركين فيه أن التحديات المالية تمثل التحدي الرئيسي إلى جانب المخاوف بشأن تأمين التمويل الأولي،

أوضح 35% من المشاركين أن السبب ربما يكون عدم اليقين من تحقيق الربح،

أفاد 33% بالحاجة إلى بناء علاقات العمل الصحيحة. وعلى الرغم من تلك التحديات، فإن هناك نظرة إيجابية إلى فكرة روح المبادرة، حيث يرى أغلبية رواد الأعمال وبنسبة لا تقل عن 84% من المشاركين أن توافر الفرص يحفزهم، بينما بلغت نسبة تصل إلى 83% كأصحاب أعمال يمكنهم توفير الوظائف. ويتفق رواد الأعمال الطموحين على أهمية تحمل المخاطر، إذ يشدد 44% منهم على أهمية عدم الخوف من الفشل.

وحدد الاستبيان القطاعات الأكثر جاذبية لريادة الأعمال، منها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع العقاري والتجارة، ويُعتقد أن النجاح في مجال ريادة الأعمال يعتمد على توظيف الأشخاص المناسبين بحسب 30% من المشاركين، بينما يرى 26% السبب هو تعزيز الابتكار، فيما يؤكد 18% من المشاركين أنها الحفاظ على علاقات وثيقة مع العملاء.

من جانبه، صرح ظفر شاه، مدير الأبحاث وخدمات البيانات في مؤسسة «يوجوف»، أن الاستبيان الأخير يظهر أهمية دعم وتشجيع ريادة الأعمال كوسيلة يمكنها تعزيز نمو الوظائف ودفع التنمية الاقتصادية.