أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول من عام 2024، والتي أظهرت انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.6%، مقارنة بـ 7.8% بنهاية الربع الرابع من عام 2023.

كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل المشتغلين بين السكان السعوديين، حيث بلغ 47.5% في الربع الأول من 2024، بزيادة عن النسبة المسجلة في الربع الرابع من العام السابق.

وأشارت الهيئة إلى أن معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ارتفع إلى 35.8% خلال الربع الأول من 2024.

وبحسب تقديرات مسح القوى العاملة، سجل معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 3.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 3.4% في الربع الرابع من 2023.

وبلغت نسبة المشتغلين من السعوديين في القطاع العام 49.7%، بينما يعمل 49.4% منهم في القطاع الخاص. وفي المقابل، يعمل 74% من غير السعوديين في القطاع الخاص.

وقد أظهرت البيانات استمرار انخفاض معدل البطالة بين السعوديين، إذ تراجع بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأخير من 2023، ليصل إلى 7.6%.

ويقترب هذا المعدل من مستهدف “رؤية المملكة 2030” الذي يهدف للوصول إلى 7%.

وعلى الجانب الآخر، شهد معدل البطالة الإجمالي ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 3.5% خلال الفترة ذاتها. وساهمت زيادة الإنفاق الحكومي ومشروعات التطوير الكبرى في توفير آلاف فرص العمل الجديدة على مدى السنوات الماضية، إلى جانب الإصلاحات الحكومية التي ساعدت في دخول أعداد كبيرة من النساء السعوديات إلى سوق العمل.

كما أظهرت بيانات الربع الأول من 2024 ارتفاع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليبلغ 35.9%، رغم ارتفاع معدل البطالة بين السعوديات بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، ليصل إلى 14.2%.

تشير البيانات الأخيرة إلى استمرار انخفاض معدل البطالة في السعودية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 3.5%، بينما بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.6%. هذا يظهر استمرار تحسن سوق العمل في المملكة بشكل عام، مع تحقيق تقدم ملحوظ في تعزيز فرص العمل للمواطنين، مقارنةً بالأوضاع في عام 2017، حيث كانت معدلات البطالة الإجمالية وبين السعوديين تقدر بـ5.8% و12.7% على التوالي.