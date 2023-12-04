فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسوق العملأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأعمال

السعودية تطلق المرحلة التجريبية للمنصة الموحدة للتوظيف “جدارات”

تضم طلبات التوظيف، و جدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، واستكمال جميع أنشطة التوظيف، كما تحقق المنصة مواءمة رقمية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم، إطلاق المرحلة الثالثة من الإصدار التجريبي للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.

و تشمل إتاحة التسجيل للجهات الحكومية وشبه الحكومية في المنصة، ونشر إعلاناتها الوظيفية والتقديم عليها، وذلك بهدف تحسين آلية إعلان الوظائف في القطاعات كافة، وسهولة وصول الباحثين عن عمل لتلك الفرص الوظيفية.


وتتيح المنصة إنشاء ملفات تعريفية بالجهة أو المنشأة، وطرح قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف، إلى جانب جدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، واستكمال جميع أنشطة التوظيف، كما تحقق المنصة مواءمة رقمية سلسة شاملة وفاعلة، وفق معايير الدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل، والتواصل مع المستفيدين.


ويمكن الدخول للمنصة عبر الرابط: https://jadarat.sa/ ، كما يمكن التواصل مع الحسابات الرسمية للصندوق، أو عبر الاتصال على الرقم 8001222030.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...