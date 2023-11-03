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المغرب.. ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 1.62 مليون شخص

ارتفع عدد العاطلين في المغرب إلى 13.5% في الربع الثالث من 2023 ليبلغ 1.625 مليون شخص

فريق التحرير by فريق التحرير
المغرب.. ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 1.62 مليون شخص

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المملكة المغربية، الجمعة، إن معدل البطالة في البلاد ارتفع في الربع الثالث من عام 2023 إلى 13.5% مقابل 11.4% خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبحسب بيانات المندوبية، بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.625 مليون شخص خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وذكرت المندوبية أن “الاقتصاد الوطني عرف ما بين الربع الثالث من سنة 2022 ونفس الفترة من السنة الحالية فقدان 297 ألف منصب شغل”.

وقالت إن ذلك جاء نتيجة فقدان 29 ألف منصب بالوسط الحضري و269 ألفا بالوسط القروي”، في ظل أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود.

وأشارت المندوبية إلى أن معدل البطالة بقي مرتفعاً بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً مسجلاً 38.2%، والنساء 19.8%، والحاصلين على شهادة 19.8% أيضاً.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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