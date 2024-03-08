المرأة تسهم بـ 385 مليار دولار في ناتج 9 دول عربية

كشفت دراسة جديدة لشركة «بي دبليو سي – الشرق الأوسط» أن عودة المرأة إلى صفوف القوى العاملة بعد التوقف المؤقت عن العمل قد تساهم بنحو 385 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي في تسع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشير ذلك إلى الإمكانات الاقتصادية الهائلة، لكن الاستفادة منها سيتوقف على اعتماد المؤسسات إجراءات مساندة تسهّل عودة المرأة إلى القوى العاملة بشكل ميسّر.

وتنبثق هذه النتائج عن تقرير شركة «بي دبليو سي – الشرق الأوسط» بعنوان تمهيد طريق عودة المرأة إلى العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو التقرير الأول ضمن سلسلة التقارير حول «أهمية التنوّع» التي تستعرض مختلف أبعاد التنوّع في مجتمعاتنا.

ويتضمّن التقرير معطيات من أكثر من 1200 امرأة شملها الاستطلاع في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، والبحرين، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان. كما ينطوي على وجهات نظر مهمة لرؤساء تنفيذيين رائدين في المنطقة.

وكشفت النتائج أن نحو (44%) من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقفن عن العمل لفترة ما خلال مسيرتهن المهنية، ويُعزى ذلك عادةً إلى المسؤوليات الأسرية وتقديم الرعاية. ويتمتّع أكثر من ثلثي (68%) هؤلاء النساء بخبرة تتخطى مستوى المبتدئين.

علاوةً على ذلك، تعتقد 82% من النساء العائدات إلى القوى العاملة بعد التوقف المؤقت عن العمل أنّهن يستطعن الارتقاء إلى أعلى المستويات في المؤسسات التي يعملن فيها. لكن نحو نصفهن (49%) يوافقن على أنه تم رفض طلبات العمل التي تقدّمن بها نتيجةً لمراحل الانقطاع عن العمل التي برزت في سيرهن الذاتية.

وتواجه المرأة التي تستطيع الانضمام إلى القوى العاملة من جديد سلسلة من التحديات، بما يشمل الوصمة الاجتماعية السلبية في مكان العمل، وعدم توفير ترتيبات العمل المرنة إلى جانب المسؤوليات الأخرى، وإمكانية أن تكون معرّضة لتقدّم مهني دون المستوى المناسب أو عدم تقاضيها الأجور الملائمة مقارنةً بنظرائها نتيجةً «لانشغالها بمسؤوليات الأمومة». كما تشير نتائج الاستطلاع إلى أنه كلما طالت فترة التوقف عن العمل ازدادت صعوبة العودة.