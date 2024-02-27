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معهد المحللين الماليين المعتمدين يجعل السعودية قلب توسعه الإقليمي

معهد المحللين الماليين المعتمدين، يكشف وجود نحو 1800 مرشح بالسعودية، يخططون لأداء امتحانات CFA في 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير
معهد المحللين الماليين المعتمدين يجعل السعودية قلب توسعه الإقليمي
معهد المحللين الماليين المعتمدين يجعل السعودية قلب توسعه الإقليمي

كشف معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، أن السعودية هي جوهر توسعه الإقليمي، حيث تخطط مجموعة الاعتماد الأمريكية لمضاعفة عدد أعضائها إلى حوالي ألف خلال السنوات الثلاث المقبلة كجزء من توسعها في الشرق الأوسط، حسبما صرحت مارج فرانكلين، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين، في مقابلة مع بلومبرج الأحد.

وقالت فرانكلين إنها تخطط أيضًا لزيادة مجموع مرشحيها بنسبة 20٪ سنويًا، مضيفة أن المنظمة التعليمية غير الربحية لمعهد المحللين الماليين المعتمدين تستكشف إضافة الشهادات العربية، والتدريب على التمويل الإسلامي لتلبية الطلب المرتفع.

ما هو معهد المحللين الماليين المعتمدين؟

معهد المحللين الماليين المعتمدين يجعل السعودية قلب توسعه الإقليمي

يعد اعتماد المحلل المالي المعتمد من قبل المنظمة هو المعيار لكل شيء مالي بدءًا من مستشاري الثروات، وحتى المحللين.

ويشهد برنامج CFA الخاص بها اختبارًا من 3 مراحل، يختبر أسس تقييم الأصول، وأدوات الاستثمار، وإدارة المحافظ وغيرها، وفقًا لموقعها الرسمي.

وقالت مارج فرانكلين، على هامش مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط الذي نظمه معهد المحللين الماليين المعتمدين في الرياض: “معظم هذا يدور حول المسار والاتجاه.. عندما تنظر إلى السنوات الخمس الماضية، فإن الطموح واضح”.

وأضافت:” السعوديون شعب شاب ويعرفون أهم الأدوات التي ستساعدهم على أن يصبحوا اقتصادًا أكثر تنوعًا ومرونة ولاعبًا عالميًا أكبر بكثير”.

معهد المحللين الماليين المعتمدين يجعل السعودية قلب توسعه الإقليمي

ووفق أحدث الأرقام، تضم المملكة حاليًا 520 عضوًا في CFA، وتمثل النساء 12٪ من إجمالي الأعضاء، حسبما قال عضو مجلس إدارة CFA، فهد كردي، لبلومبرج.

وقال الكردي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس قسم الاستثمارات والتمويل المهيكل في البنك السعودي الفرنسي، إن أرقام عضوية النساء ارتفعت من 8٪ في عام 2022.

معهد المحللين الماليين المعتمدين يجعل السعودية قلب توسعه الإقليمي

يتماشى إعلان CFA، مع تركيز السعودية على تطوير أسواقها المالية، والتطلع إلى تنويع الاستثمار تماشيا مع رؤية 2030.

ووفق إعلان المعهد، فإنه يوجد في السعودية نحو 1800 مرشح يخططون لأداء امتحانات CFA في 2024.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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