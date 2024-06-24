الكويت تعلن استئناف استقدام العمالة الفلبينية قريبًا

تعتزم دولة الكويت استئناف استقدام العمالة الفلبينية قريبًا، بعد فترة من التوقف الذي استمر منذ العام الماضي.

جاء هذا التطور بعد اجتماع مهم بين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ونائب وزير العمالة المهاجرة في جمهورية الفلبين برنارد أولاليا، بهدف حل القضايا العالقة بشأن استقدام العمالة الفلبينية إلى الكويت.

ففي بيان صحفي أصدرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم الاثنين، أُعلن أن هذا الاجتماع يعكس العلاقات الودية بين الكويت والفلبين والرغبة المشتركة في تعزيز علاقات العمل الثنائية بينهما.

تفاصيل الاجتماع

خلال الاجتماع، ناقش الطرفان بشكل مستفيض القضايا المتعلقة بالعمالة الفلبينية، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن رفع الحظر الذي فرضته الكويت، والسماح بإصدار جميع تأشيرات الدخول وتأشيرات العمل للعمالة الفلبينية.

كما تم الاتفاق على السماح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية ذات الخبرة السابقة في العمل بالخارج. وقرر الجانبان إنشاء لجنة عمل فنية مشتركة، تتكون من السلطات المختصة في البلدين، لتجتمع بشكل دوري بهدف تناول القضايا المتعلقة بالعمالة ومعالجة أي مخاوف مستقبلية قد تنشأ.

الالتزام بالاتفاقية

أكد البيان التزام الحكومتين بالنهج والأطر القانونية وفقا لاتفاقية توظيف عاملات المنازل الموقعة بين حكومتي الفلبين والكويت في عام 2018.

يُذكر أن وزارة الداخلية الكويتية كانت قد أصدرت في عام 2023 تعميماً بوقف إصدار جميع سمات الدخول وتأشيرات العمل الخاصة بالعمالة الفلبينية ومنع دخولهم البلاد بسبب عدم التزام الجانب الفلبيني بتطبيق بنود الاتفاقية العمالية بين البلدين.

وقد أوقفت الكويت تأشيرات العمالة الفلبينية بسبب “الممارسات الخاطئة” لسفارة مانيلا في البلاد، ما أدى إلى خلاف بين البلدين حول حماية العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل الكويتيين.

وتشير الإحصائيات إلى وجود نحو ربع مليون عامل فلبيني في الكويت، غالبيتهم من عاملات وعمال المنازل.