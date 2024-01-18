القطاع الخاص في السعودية يشهد نمواً قوياً: 800,000 وظيفة بـ 2023



شهد الاقتصاد السعودي تحولًا ملحوظًا نحو التنمية المستدامة، حسبما كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأكد الجدعان على استراتيجية المملكة في تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز فرص الاقتراض بتكلفة مناسبة لإدارة الالتزامات المستقبلية.



و أشار الجدعان إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد نموًا كبيرًا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 4.15 تريليون ريال من خلال الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد.

و أسهمت القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعة، بشكل كبير في هذا النجاح.



وأضاف، أن تنويع مصادر الدخل الوطني ساهم في تقليل تأثير القطاع النفطي، الذي انخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق 30-35%، قائلا: “إن هذا التحول يعكس اقتصادًا أكثر توازنًا وتنوعًا”.



وفي إطار جهود تعزيز سوق العمل، أشار الجدعان إلى أن القطاع الخاص قد أحدث فرقًا كبيرًا، حيث تم خلق أكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام 2023، مما أدى إلى تحسين معدلات البطالة بشكل ملحوظ. وفي تأكيد لدور المرأة في تعزيز الاقتصاد، مؤكدا على أن مشاركتها في سوق العمل وصلت إلى 36%، وهو رقم يتجاوز توقعات رؤية المملكة 2030.



كما أكد على التزام المملكة بتحقيق الاستدامة الاقتصادية، معبرًا عن رؤية إيجابية لدور المملكة كلاعب رئيسي في الساحة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا على استمرار الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها في مجالات الاستثمار والابتكار.



فيديو | "معدلات البطالة في المملكة تنخفض تدريجيا"..



وزير المالية محمد الجدعان: القطاع الخاص خلق الكثير من الوظائف خلال الـ 7 سنوات الماضية ووفر ما يزيد عن 800 ألف وظيفة خلال عام 2023 #المملكة_في_دافوس#الإخبارية pic.twitter.com/8VpbH3OeaB — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 18, 2024