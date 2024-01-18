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القطاع الخاص في السعودية يشهد نمواً قوياً: 800,000 وظيفة بـ 2023

تم تحسين معدلات البطالة بشكل ملحوظ، و دور المرأة في تعزيز الاقتصاد، حيث بلغت مشاركتها في سوق العمل 36%، وهي نسبة تتجاوز التوقعات المتوقعة ضمن رؤية المملكة

فريق التحرير by فريق التحرير
مشهد عام للعاصمة السعودية الرياض


شهد الاقتصاد السعودي تحولًا ملحوظًا نحو التنمية المستدامة، حسبما كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأكد الجدعان على استراتيجية المملكة في تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز فرص الاقتراض بتكلفة مناسبة لإدارة الالتزامات المستقبلية.

و أشار الجدعان إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد نموًا كبيرًا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 4.15 تريليون ريال من خلال الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد.

و أسهمت القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعة، بشكل كبير في هذا النجاح.

وأضاف، أن تنويع مصادر الدخل الوطني ساهم في تقليل تأثير القطاع النفطي، الذي انخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق 30-35%، قائلا: “إن هذا التحول يعكس اقتصادًا أكثر توازنًا وتنوعًا”.

وفي إطار جهود تعزيز سوق العمل، أشار الجدعان إلى أن القطاع الخاص قد أحدث فرقًا كبيرًا، حيث تم خلق أكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام 2023، مما أدى إلى تحسين معدلات البطالة بشكل ملحوظ. وفي تأكيد لدور المرأة في تعزيز الاقتصاد، مؤكدا على أن مشاركتها في سوق العمل وصلت إلى 36%، وهو رقم يتجاوز توقعات رؤية المملكة 2030.

كما أكد على التزام المملكة بتحقيق الاستدامة الاقتصادية، معبرًا عن رؤية إيجابية لدور المملكة كلاعب رئيسي في الساحة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا على استمرار الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها في مجالات الاستثمار والابتكار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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