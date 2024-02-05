أصدر المرصد الوطني للعمل في السعودية (NLO) تقريرًا إحصائيًا يكشف عن أرقام قياسية تحققت في سوق العمل السعودي خلال شهر يناير 2024.

حيث بلغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص ما يقارب 11,054,576 عاملًا، مسجلين بذلك رقمًا قياسيًا تاريخيًا.



توضح الأرقام الجديدة أن النجاح المحقق في سوق العمل يعود إلى عدة عوامل، أبرزها الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة ودعمها المستمر للقطاع الخاص. تلك الإصلاحات تشمل مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل.





إجمالي العاملين يسجل رقمًا تاريخيًا:

إجمالي العاملين في القطاع الخاص 11,054,576 عاملًا خلال يناير 2024، هو رقم تاريخي يعكس نجاح الجهود الحثيثة في دعم وتنمية القطاع الخاص. تعزى هذه الزيادة إلى مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واستمرار إحداث الإصلاحات الاقتصادية بفضل دعم الحكومة.



تزايد مشاركة المواطنين:

يتجلى الالتزام بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، حيث بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص 2,327,858 مواطنًا. ويُشكل انضمام 32,447 مواطنًا جديدًا إلى هذا القطاع إشارة إيجابية نحو تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني.



تحسين الجنسين في العمل:

يركز التقرير أيضًا على توازن الجنسين في سوق العمل، حيث يشير إلى تحقيق تقدم في مجال المساواة بين الجنسين. هذا يعكس التزام المملكة بتحقيق بيئة عمل شاملة ومتساوية للجميع.



استمرارية النمو وتوظيف السعوديين:

التقرير يظهر استمرارية نمو وظائف المواطنين، حيث انضم 19,624 مواطنًا للعمل لأول مرة في القطاع الخاص خلال يناير. هذا يعكس فعالية الجهود الرامية لتوفير فرص العمل للشباب وزيادة التوظيف.



نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص خلال شهر يناير 2024 #المرصد_الوطني_للعمل pic.twitter.com/FaHvK3qHn4 — المرصد الوطني للعمل (@NLO_sa) February 5, 2024