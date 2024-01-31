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مصر تطلق برنامجا جديدا لتصدير العمالة الماهرة إلى السعودية

تعرف إلى مهن العمالة الماهرة المستهدفة التي تحتاجها السعودية.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصر تطلق برنامجا جديدا لتصدير العمالة الماهرة إلى السعودية
مصر تطلق برنامجا جديدا لتصدير العمالة الماهرة إلى السعودية

أطلقت الحكومة المصرية برنامجا جديدا لتصدير العمالة الماهرة للسعودية، ويمكن البرنامج الشباب المصريين العاملين في مهن السباكة، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام، التقدم للحصول على شهادة فحص واختبار مهني مدتها 5 سنوات مجانا.

وتهدف هذه الخطوة إلى تصدير عمالة مصرية ماهرة، ومدربة إلى المملكة العربية السعودية، وفق ما قاله وزير العمل حسن شحاتة، مؤكدا أن “تلك الشهادات ستثبت مصداقية المهنة، ومهارة العامل، وذلك للقضاء على الشهادات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج”.

تصدير العمالة المصرية الماهرة

مصر تطلق برنامجا جديدا لتصدير العمالة الماهرة إلى السعودية

وبدأ تطبيق برنامج “الفحص المهني”، الذي أعلنت عنه وزارة العمل في بيان الاثنين.

وأضاف شحاتة في البيان، أن شهادات الفحص المهني، تعد واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة، ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها المملكة.

ومؤخرا، كانت وزارة العمل المصرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد وقعتا، اتفاقية الفحص المهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في سوق المملكة.

مصر تطلق برنامجا جديدا لتصدير العمالة الماهرة إلى السعودية

ووفق أحدث البيانات الرسمية السعودية، يبلغ عدد المصريين المتواجدين في السعودية نحو 1.47 مليون مصري، بنسبة 11% من المقيمين في المملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...