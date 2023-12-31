كشفت الإحصاءات السعودية الرسمية عن حجم ساعات العمل التي يقضيها العامل في المملكة، حيث يتجاوز ساعات عمله الـ 40 ساعة.

هذه الأرقام تم رصدها من قبل الهيئة العامة للإحصاء ضمن نشرة إحصائيات الصحة والسلامة في مجال العمل لعام 2023 في المملكة العربية السعودية. وكشفت هذه النتائج معلومات مهمة حول ظروف العمل ومخاطرها التي يواجهها العاملون في البلاد.



ساعات العمل:

وفقًا للنشرة، يعمل 45.8% من العاملين في المملكة أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، بينما يعمل 39.6% منهم بمتوسط 40 ساعة أسبوعيًّا.

وكان متوسط ساعات العمل الفعلية يوميًا للعاملين يبلغ 8 ساعات.



التدريب والإجراءات الوقائية:

أوضحت النشرة أن 46.6% من العاملين تم تدريبهم على إجراءات الصحة والسلامة في العمل، فيما يتوفر لـ 48.7% منهم إدارة مخصصة للصحة والسلامة في مكان عملهم.



المخاطر والتحديات:

وفقًا للنتائج، تعرض العاملون لمخاطر متنوعة، حيث جاءت أكثر هذه المخاطر شيوعًا على النحو التالي:

الوقوف لفترات طويلة لأكثر من 4 ساعات يوميًا بنسبة 28.21%

الجلوس لفترات طويلة على الكرسي المكتبي لأكثر من 3 ساعات متواصلة بنسبة 28.15%

تحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لفترات طويلة بنسبة 17.1%.



المواجهة للمخاطر:

7.8% من العاملين يتعاملون مع المواد الكيميائية أو النفايات الطبية أو المواد المشعة أو الغازات السامة، بينما يواجه 6.3% منهم مخاطر مثل الخطر الكهربائي أو التعامل مع الآلات أو الغرق.



الرعاية الصحية والمشاكل الصحية المتعلقة بالعمل:

وفقًا للنشرة، يحظى 89.7% من العاملين بتغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية. ومن بين المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال العام الماضي، بلغت نسبة “التوتر المصاحب للعمل” 3.2%، بينما لا يُعاني 83.5% من العاملين من أي مشاكل صحية مرتبطة بالعمل.



#الهيئة_العامة_للإحصاء

45.8% من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع خلال عام 2023م. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) December 31, 2023