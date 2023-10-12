

أعلنت شركة الصافي دانون عن تعاونها مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في إطار برنامج “مسار واعد”، لدعم الخرّيجين الجدد الحائزين على منح دراسية حتى يحصلوا على تدريب عملي في بيئة عمل حقيقية.





وذلك خلال حفل توقيع التعاون في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، و وزير التعليم يوسف البنيان، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين في الوزارتَين.





يُعتبر برنامج “مسار واعد” ركيزة أساسيّة من مبادرة ولي العهد السعودي، للمنح الدراسية التي تهدف بدورها إلى تمكين القطاعات حيث تتوافر فرص مهنية واعدة عن طريق تنمية قدرات معيّنة، بما في ذلك التعليم والتدريب على العمل وغير ذلك الكثير.

وتلتزم شركة الصافي دانون باستقطاب أفضل المواهب السعودية وتنمية أصحاب المواهب لديها من خلال الاستثمار في مستقبلهم.

وبفضل الشبكة العالمية التي تتمتّع بها مجموعة دانون، يوفّر هذا البرنامج إمكانية الوصول إلى القادة العالميين في مجال صناعة الألبان، الأمر الذي يتيح للطلاب السعوديين فرص تطوير مسيرتهم المهنية ضمن مجموعة الصافي دانون بعد إكمال دراستهم.

خلال هذا البرنامج، سيتعرّف الطلاب على أحدث التقنيات العالمية المتطورة وعلى أفضل الممارسات التي تمكّنهم من بدء مسيرتهم المهنية بالارتكاز على أساس قوي قائم على خبرات وممارسات الأسماء الرائدة في هذا القطاع.





وأكد زياد التونسي رئيس مجلس إدارة شركة الصافي دانون على أهمية هذه الاتفاقيات، فعلّق عليها قائلاً: “ترمز هذه الاتفاقيات إلى التعاون المثمر والشراكة الفعّالة بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية. والهدف منها هو تمكين مؤسّسات القطاع الخاص من طرح برامج تدريبية ضمن المرافق العالمية المتطوّرة تكنولوجياً التي تمتلكها شركة دانون الرائدة عالمياً في إنتاج الألبان ومشتقاتها.”





وأضاف قائلاً: “علاوةً على ذلك، سيسهم هذا التعاون في تسريع وصول التكنولوجيا العالمية إلى المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 وبما يلبّي الاحتياجات العمليّة في الشركة. كما تهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة عمل تطبيقية من شأنها أن تكسب الحاصلين على المنح الدراسية المهارات الفنية والمهنية المتخصّصة التي يحتاجونها للتفوّق في مسيرتهم المهنية.”





وفي معرض التعليق على هذه الشراكة المتميّزة، قال المهندس هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لدى شركة الصافي دانون: “نعتزّ بكوننا من أولى شركات القطاع الخاص التي ساهمت في برنامج مسار واعد، لنعكس التزامنا برعاية أصحاب المواهب السعوديين وتدريبهم وإعدادهم ليتقلّدوا مناصب مرموقة داخل مؤسستنا، ونعني بذلك المناصب الأساسية على غرار مدراء الإنتاج والصيانة، والمشرفين على عمليات الإنتاج وسلسلة التوريد، فضلاً عن مهندسي عمليات التشغيل والإنتاج، والخبراء الفنيين في مجال الإنتاج.”





وتنضوي هذه المبادرة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، فيما تمثّل الجهود المشتركة المبذولة لدعم الخرّيجين الجدد الحائزين على منح دراسية حتى يحصلوا على تدريب عملي في بيئة عمل حقيقية، الأمر الذي سيسهم في تنمية الجيل الشاب وتحقيق رؤية السعودية 2030.

#فيديو_واس | وزير الصناعة والثروة المعدنية ينوه بما يقدمه "مسار واعد" الذي يستهدف الابتعاث المبتدئ بالتوظيف بالشراكة مع شركات القطاع الخاص.#واس_اقتصادي pic.twitter.com/q6C8RubuHK — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) October 3, 2023