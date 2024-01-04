الشركات في الإمارات تزيد معدلات التوظيف

ذكر مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات أن الشركات زادت معدلات التوظيف لديها، حيث كانت وتيرة خلق فرص العمل مساوية للمتوسط طويل المدى، بالتزامن مع تحسن توقعات الإنتاج للأشهر الـ 12 المقبلة والتي كانت من بين أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأربع الماضية.

ونمت أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات بقوة في كانون الأول / ديسمبر مع قفزة في الطلبيات الجديدة دعمت قوة الإنتاج، مما يعزز احتمالات مواصلة التوسع في 2024.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.4 في ديسمبر كانون الأول من 57.0 في تشرين الثاني / نوفمبر، وهو أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى نمو النشاط وثاني أعلى قراءة منذ أكثر من أربع سنوات.

وأظهرت نتائج المسح أن الإنتاج الإجمالي ظل قويا إذ بلغ المؤشر الفرعي الخاص به 63.9 في ديسمبر كانون الأول، دون تغيير عن الشهر السابق، وسط زيادة في الأعمال الجديدة في نهاية العام وتدفق قوي للمبيعات.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 63.0 في ديسمبر كانون الأول من 60.5 في نوفمبر وظل أعلى بكثير من متوسط ​​السلسلة، لكن معدل النمو كان مدفوعا بشكل كبير بالطلب المحلي مع تباطؤ نمو طلبيات التصدير إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال “اختتم الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العام بتوسع آخر مثير للإعجاب، مؤكدا أقوى انتعاش فصلي منذ الربع الثاني من عام 2019 وجاعلا القطاع في وضع مؤات لعام 2024”.

وأضاف “لم تتمتع الشركات بزيادة كبيرة أخرى في الإنتاج فحسب، بل أشارت بيانات الثقة إلى أنها تتوقع استمرار هذا النمو، مع توقعات للعام المقبل من بين أعلى ما شوهد منذ ما قبل جائحة كوفيد-19”.

وتعزز تفاؤل الشركات حيال نشاط الإنتاج على مدى الاثني عشر شهرا القادمة في ديسمبر كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، إذ أشار المشاركون في المسح إلى قنوات المبيعات الجديدة فضلا عن تحسن ظروف السوق بوصفها أسبابا للثقة.