فريق التحرير by فريق التحرير

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الشركات السعودية تزيد معدلات التوظيف

شهد النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية توسعاً حاداً وبأكبر معدل في ستة أشهر

فريق التحرير by فريق التحرير

سجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ارتفاع معدل التوظيف بوتيرة معتدلة كانت أسرع من متوسط دراسة مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات الصادر عن “إس اند بي غلوبال”  للشهر الثاني على التوالي.

وتتوقع الشركات غير المنتجة للنفط استمرار ظروف الطلب في دعم النشاط التجاري في المستقبل، وسط توقعات إيجابية هي الأقوى للأشهر الـ 12 المقبلة منذ شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وأظهرت ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية تحسناً قوياً في نهاية الربع الأول من العام الجاري. كما سجل النشاط التجاري توسعاً حاداً وبأكبر معدل في ستة أشهر، حيث سلطت الشركات الضوء على الزيادات القوية في حجم الطلبات والعملاء الجدد.

كما أفادت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط بزيادة جهود الشراء خلال شهر مارس، وارتفع معدل نمو شراء مستلزمات الإنتاج مقارنة بشهر شباط / فبراير. وأدى تحسن معدلات الطلب إلى احتفاظ الشركات بمخزون إضافي من مستلزمات الإنتاج عن طريق شراء المزيد من السلع والمطالبة بتسريع عمليات التسليم، مما أدى إلى تحسن سريع في مدد التسليم وزيادة في حجم المخزون.

وقال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إن مؤشر مديري المشتريات للمملكة العربية السعودية سجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث شهد الاقتصاد غير المنتج للنفط توسعاً كبيراً في الفترة الأخيرة. كما شهد النشاط التجاري ارتفاعاً كبيراً، عبر تسجيل أكبر نمو خلال ستة أشهر. كما أدى الزخم الإيجابي إلى تسريع نشاط الشراء والتوظيف، مما يؤكد على التوقعات بازدهار السوق.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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