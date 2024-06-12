لأول مرة… انضمام أكبر عدد من السعوديين إلى القطاع الخاص

كشف تقرير صادر عن “المرصد الوطني للعمل” أن إجمالي العاملين في القطاع الخاص داخل المملكة ارتفع إلى 11.37 مليون عامل خلال شهر مايو الماضي، منهم 2.36 مليون مواطن.

يأتي هذا النمو ليؤكد على التوسع المستمر في خلق الوظائف داخل القطاع الخاص، وفقًا لبيانات المرصد الوطني للعمل، عبر حسابه الرسمي على منصة أكس.



حيث أظهر التقرير أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، انضم أكثر من 136.71 ألف مواطن إلى القطاع الخاص لأول مرة، وارتفع عدد الوظائف الجديدة في هذا القطاع إلى 313 ألف وظيفة. تعكس هذه الأرقام دور القيادة البارز للقطاع الخاص في التوظيف، حيث ارتفعت مساهمته في توظيف المواطنين من أقل من 29% إلى 48% بحلول نهاية عام 2023.

وذكرت قناة “الإخبارية” الرسمية، أنه خلال العام الماضي 2023 بلغ إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص 2.3 مليون موظف، مقارنة بـ 1.7 مليون موظف خلال عام 2019، وزيادة أعداد الموظفين في القطاع الخاص دليل على نجاح خطط المملكة في الاستثمار الأمثل للكوادر الوطنية، تحقيقا لزيادة الاستثمار في الإنسان العنصر الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، والنمو على المستوى العالمي.

وفي إطار تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، بلغت نسبة السيدات المواطنات من إجمالي موظفي القطاع الخاص 41.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. هذا النجاح يعكس فعالية الخطط الهادفة إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة، التي ارتفعت من 17% فقط إلى 35.5% خلال عام 2023، متجاوزة المستهدف الذي حددته الرؤية عند 30%.