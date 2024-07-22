فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسوق العملآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةمنوعات

السعودية.. أسعار استقدام العمالة المنزلية تصل لـ 11,471 ريالا

تتيح الخدمة للمستفيد اختيار العاملة التي يرغب في استقدامها من خلال اسمها ومعلوماتها، مما يضمن حصوله على عاملة تناسب احتياجاته ومتطلباته.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت منصة “مساند” في السعودية عن إطلاق خدمة “معروفة”، التي استقدام عاملات منازل من أربع دول هي: الفلبين، كينيا، سريلانكا، وأوغندا، وذلك باختيارهم المباشر للعاملة من خلال اسمها ومعلوماتها.

مميزات خدمة “معروفة”:

السعودية
  • اختيار العاملة: تتيح الخدمة للمستفيد اختيار العاملة التي يرغب في استقدامها من خلال اسمها ومعلوماتها، مما يضمن حصوله على عاملة تناسب احتياجاته ومتطلباته.
  • تكلفة محددة: تتميز الخدمة بتكلفتها الثابتة والمعروفة مسبقًا، والتي تختلف حسب جنسية العاملة.

تكاليف خدمة “معروفة” السعودية:

  • العاملة السريلانكية: 11,471 ريالاً و25 هللة.
  • العاملة الفلبينية: 10,752 ريالاً و50 هللة.
  • العاملة الكينية: 8840 ريالاً و5 هللات.
  • العاملة الأوغندية: 5991 ريالاً و50 هللة.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...