السعودية.. أسعار استقدام العمالة المنزلية تصل لـ 11,471 ريالا

تتيح الخدمة للمستفيد اختيار العاملة التي يرغب في استقدامها من خلال اسمها ومعلوماتها، مما يضمن حصوله على عاملة تناسب احتياجاته ومتطلباته.