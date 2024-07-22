السعودية.. أسعار استقدام العمالة المنزلية تصل لـ 11,471 ريالا

أعلنت منصة “مساند” في السعودية عن إطلاق خدمة “معروفة”، التي استقدام عاملات منازل من أربع دول هي: الفلبين، كينيا، سريلانكا، وأوغندا، وذلك باختيارهم المباشر للعاملة من خلال اسمها ومعلوماتها.
مميزات خدمة “معروفة”:
- اختيار العاملة: تتيح الخدمة للمستفيد اختيار العاملة التي يرغب في استقدامها من خلال اسمها ومعلوماتها، مما يضمن حصوله على عاملة تناسب احتياجاته ومتطلباته.
- تكلفة محددة: تتميز الخدمة بتكلفتها الثابتة والمعروفة مسبقًا، والتي تختلف حسب جنسية العاملة.
تكاليف خدمة “معروفة” السعودية:
- العاملة السريلانكية: 11,471 ريالاً و25 هللة.
- العاملة الفلبينية: 10,752 ريالاً و50 هللة.
- العاملة الكينية: 8840 ريالاً و5 هللات.
- العاملة الأوغندية: 5991 ريالاً و50 هللة.