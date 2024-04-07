السعودية تحدث تحسينات في العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة جديدة تستهدف تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية في المملكة، من خلال إطلاق إجراءات جديدة تنظم إنهاء عقود العمل في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل.



تشمل المبادرة خدمتين رئيسيتين، خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل وخدمة التنقل العمالي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العمالة المنزلية ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من تاريخ نشر القرار .



وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها المستمر لمراجعة تنظيمات سوق العمل وتعزيز جودة قطاع الاستقدام، مع تطبيق سياسات تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية للجميع، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل في المملكة.



وبحسب بيانات الوزارة، يجب على العمالة المنزلية الخروج النهائي خلال 60 يومًا في حال إنهاء العقد بسبب انقطاعها عن العمل خلال سنتين من دخولها للمملكة، مع وضع خيارات تنقل الخدمات أو الانتقال لصاحب عمل جديد، وفقًا للضوابط المعمول بها، فيجب على العامل المنزلي الخروج النهائي أو الانتقال لصاحب عمل جديد خلال 60 يوماً من تاريخ الانقطاع عن العمل وإلا اعتبر مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل ،



وتضع الوزارة ضوابط محددة لإبلاغ صاحب العمل عن انقطاع العامل عن العمل، حيث يمكن لصاحب العمل إلغاء البلاغ خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه لأول مرة، وفي حال عدم وجود طلب نقل خدمات أو خروج نهائي، يعتبر البلاغ نهائيًا بعد هذه المدة.



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