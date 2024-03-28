السعودية تُسجل أدنى مستوى للبطالة منذ 24 عامًا

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية تقريرها الدوري حول سوق العمل في المملكة، والذي أظهر انخفاضًا تاريخيًا لمعدل البطالة الإجمالي (السعوديين وغير السعوديين) ليصل إلى 4.4% في الربع الرابع من عام 2023.

ويمثل هذا الانخفاض تراجعًا ملحوظًا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، و0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

وعلى صعيد البطالة بين السعوديين، فقد انخفض المعدل إلى 7.7% في الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثالث، و0.3 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022.

وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة قد شهد انخفاضًا طفيفًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ليصل إلى 51.3%. بينما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بواقع 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث، ليبلغ 47.4%.

وبالنسبة للبطالة بين السعوديات، فقد أظهرت البيانات ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7%، بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.5%. وانخفض معدل البطالة للسعوديات بشكل ملحوظ بمقدار 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 13.7% مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

أما بالنسبة للذكور السعوديين، فقد انخفض معدل المشتغلين إلى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 63.5% و66.6% على التوالي، بينما استقر معدل البطالة عند 4.6% مقارنة بالربع السابق.