السعودية، توقيع 70 اتفاقية بنصف مليار ريال خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل

شهد المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي اختتم أعماله مساء أمس، توقيع قرابة 70 اتفاقية ومذكرة تعاون بلغت قيمتها أكثر من نصف مليار ريال، إضافة إلى إطلاق أول تقرير سنوي دولي لسوق العمل والاتفاق على إقامة المؤتمر الدولي لسوق العمل بشكل سنوي.

وشارك في المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يومي 13 و14 كانون الأول / ديسمبر الجاري في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات في الرياض، أكثر من 6000 مشارك من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من 40 دولة.

وناقش 150 متحدثاً على مدى 40 جلسة العديد من القضايا والمسائل المتعلقة بسوق العمل الدولي والتحديات التي تواجهه حالياً ومستقبلياً. وتبادل المشاركون الخبرات والتجارب بهدف استنباط حلول إبداعية تساعد على الاستعداد بشكل أفضل للمستقبل، وخلق أسواق عمل مزدهرة تتسع للجميع.

وأعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، خلال كلمته بختام المؤتمر، أنه اتفق مع وزراء ومسؤولي العمل الذين شاركوا في الجلسة الوزارية التي سبقت أعمال المؤتمر، على:

تنظيم المؤتمر الدولي لسوق العمل بشكل سنوي، لضمان توفير منصة دائمة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات لمعالجة تحديات السوق.

إطلاق أول تقرير سنوي دولي لسوق العمل، والذي سيتم الاستناد في إعداده إلى المناقشات التي شهدتها جلسات المؤتمر في نسخته الأولى.

وحض الوزير الراجحي صانعي السياسات وقادة الأعمال والشباب على:

التعاون لمواجهة الواقع الجديد الذي يعيشه العالم.

بناء رؤية مستقبلية تساعد على استشراف متطلبات السوق.

تعليم وتدريب الشباب وتحسين مهاراتهم.

وأكد أن المؤتمر استعرض خلال جلساته التحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي وأسواق العمل، وسلط الضوء على تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة بقيادة الاقتصاد الرقمي، وتأثيرات جهود الاقتصاد الأخضر على أسواق العمل ومستقبلها، وأشار إلى أن تلك الأوضاع ستؤثر بشكل جذري على معايير العرض والطلب التي اعتاد عليها العالم في العديد من القطاعات الاقتصادية.

مشاركة القطاعين العام والخاص

وشاركت في توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش المؤتمر جهات حكومية وشركات القطاع الخاص، من بينها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ونيوم، وصندوق الموارد البشرية، وشركة “تكامل القابضة”، وشركة “مطارات الرياض”، والأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، وشركة “عمل المستقبل”، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ووكالة التوجيه والتأهيل الاجتماعي.

ونصت الاتفاقيات على إطلاق مجموعة من برامج التطوير والتدريب والتوظيف، وبتادل المعرفة والبيانات، بهدف تمكين شرائح متعددة من الخريجين الجدد والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الحصول على فرص عمل مناسبة.

وأبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقيات تعاون مع كل من وزارة الصحة، ونيوم، وطيران الرياض، ورؤى المدينة القابضة، والأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية بهدف:

تدريب وتأهيل وتوظيف 50 ألف مواطن ومواطنة في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية في سوق العمل.

العمل المشترك من أجل تطوير ورفع مهارات الكوادر الوطنية للالتحاق بسوق العمل واستدامتهم من خلال المنتجات والبرامج والخدمات من إرشاد وتدريب وتمكين.

كما وقعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة المهارات والتدريب، مذكرة تفاهم تهدف إلى:

إيجاد إطار رسمي لتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين.

تبادل الخبرات وتطبيق أفضل ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني.

ويعتبر المؤتمر الدولي لسوق العمل، أول فعالية من نوعها تسعى إلى:

توفير منصة عالمية موحدة تجمع جميع الأطراف من حكومات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين ومهتمين.

طرح الرؤى وتوحيد الجهود لتطوير سوق العمل.

مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة مثل الذكاء الاصطناعي والتغييرات الديموغرافية في أسواق العمل الدولية، وأنماط العمل الحديثة.