السعودية توطن وظائف أجرة المطار وتوظف 80 إمرأة

أطلقت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج توطين (2)، مبادرة توطين وظائف أجرة المطار وتقديم دعم التدريب والتأهيل والتوظيف، وهي إحدى مبادرات تمكين المرأة في مجالات النقل، حيث تستهدف المبادرة في المرحلة الأولى مسار المرأة خلال توقيع 3 اتفاقيات مع كبرى الشركات المرخصة في أنشطة أجرة المطار لتوظيف أكثر من 80 قائدة أجرة مطار، ابتداءً في المطارات الرئيسية الأربعة في ( الرياض ، جدة ، الدمام ، المدينة المنورة)، وستكون المرحلة الثانية بتوطين النشاط في جميع مطارات المملكة.

على هامش ملتقى المرأة في قطاع النقل وقعت الهيئة_العامة_للنقل_TGA وشركة نورة للقيادة اتفاقية تعاون في مجالات التطوير والتأهيل لدعم وتمكين التوطين في أجرة المطار.

كما وقعت الهيئة اتفاقية مع المرصد الوطني للمرأة بهدف البحث والتطوير لمبادرات ودراسات التوطين وتمكين المرأة.

كما وقعت الهيئة العامة للنقل اتفاقية مع جمعية النهضة لتعزيز التعاون المشترك مع القطاع غير الربحي.

وتتضمَّن المبادرة التعاون مع مركز متخصص بالقيادة لإعداد وتطوير برنامج تدريبي شامل للمهارات الأساسية في قيادة مركبات الأجرة، بالإضافة إلى المهارات الناعمة مثل (الإتكيت، خدمة العملاء، الإسعافات الأولية، اللغة الإنجليزية)، وتقديم الدعم من خلال برنامج توطين 2؛ لتمكين الكوادر الوطنية؛ ولدعم تنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتحسين تجربة المستفيدين من زوار ومسافرين، إضافة إلى التأهيل والتدريب.

وأكدت هئية النقل أن المبادرة ستسهم في تحسين وتطوير تجربة خدمات النقل واستقبال المسافرين؛ لضمان استمرارية الأعمال، وذلك تماشياً مع حرص الهيئة على دعم خلق الوظائف وزيادة المحتوى المحلي وتفعيل دور المرأة في برامج التوطين في قطاع النقل والشركات العاملة بها؛ مما يغذي وينمي الناتج المحلي.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستهدفان توطين وظائف قطاع النقل والخدمات اللوجستي في المملكة، وهذه المبادرة هي إحدى مبادرات التوطين والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة في مجالات عدة؛ مما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030.