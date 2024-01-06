السعودية تفرض تدريباً إلزامياً على المنشآت

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار وزاري جديد يلزم منشآت القطاع الخاص التي يتجاوز عدد العاملين فيها 50 عاملًا بضرورة تفعيل برامج التدريب التعاوني للطلاب.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لرفع مستوى جودة البرامج التدريبية وتعزيز كفاءة العمل، بهدف تمكين الطلاب الجامعيين والخريجين من اكتساب المهارات العملية اللازمة لسوق العمل المتنوع.

وفقًا للقرار الوزاري، يجب على المنشآت الخاصة إعداد عقود محددة المدة مع الطلاب والمتدربين بما يتماشى مع متطلبات العمل والخطة الدراسية للمؤسسة التعليمية.

يتضمن العقد نوعية المهارات المراد اكتسابها والمهنة التي سيتم التدريب عليها، مع تقديم شهادة اجتياز للمتدرب عند انتهاء فترة التدريب.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على أهمية هذا القرار في رفع جودة البرامج التدريبية وتمكين الشباب من دخول سوق العمل بمستوى مهني تنافسي.

وبموجب هذا القرار، يُطالب منشآت القطاع الخاص بالكشف عن البيانات التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى”، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير مؤشرات واضحة حول الأنشطة التدريبية والإنجازات على مستوى الوطن.

وشددت الوزارة في بيانها، على أن هذا القرار سيسهم في توفير قراءة دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، مع إعداد الحوافز والسياسات الضرورية لتعزيز كفاءة البرامج التدريبية ورفع مستوى العمالة.

الوزارة أطلقت دليلًا إجرائيًا شاملًا عبر موقعها الإلكتروني يوضح تفاصيل متطلبات التدريب وآليات الإفصاح، إضافة إلى عقوبات الانتهاكات المحتملة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين المستوى التدريبي والمهاري للقوى العاملة، بهدف تعزيز استقرار العاملين ورفع الإنتاجية في سوق العمل.

تُظهر هذه الخطوة الحكومية التزام السعودية بتطوير القوى العاملة وتحسين بيئة العمل، وتعكس الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا بإلزام المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.



?|| https://t.co/NptMdkZKtL pic.twitter.com/vIo5vHc2mt — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 6, 2024