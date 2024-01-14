أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن خطة طموحة لتطوير قطاع النفايات، تهدف إلى تحسين الإدارة وتعزيز إعادة التدوير لتصل إلى 95%، مساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي بنحو 120 مليار ريال.



يأتي هذا الإعلان كجزء من جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والاستدامة البيئية.



وفقًا للتقرير السنوي لعام 2023، تسعى وزارة البيئة إلى إعادة تدوير ما يصل إلى 100 مليون طن سنويًا، مما يعزز الاستدامة ويسهم في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات.

تشير الخطة أيضًا إلى ضرورة التعامل العلمي مع النفايات الصناعية الضارة، مما يحمي المجتمع من المخاطر الصحية والبيئية.



يتمثل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تستثمر أكثر من 55 مليار ريال في أكثر من 65 مبادرة في مختلف القطاعات البيئية.

وفي الوقت الحالي، يعاد تدوير نسبة قليلة جدًا من النفايات في المملكة، حيث تسعى الخطة لزيادتها بشكل كبير لتحقيق التحول نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة.



يؤكد التقرير على نجاح منظومة الوزارة في الحفاظ على المساحات الطبيعية، حيث تمت زراعة أكثر من 50 مليون شجرة والحفاظ على أكثر من 90 ألف هكتار.

كما ساهمت جهود الرقابة في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الوعي المجتمعي.



في سياق آخر، تسلط التقارير الضوء على نجاح المملكة في تقليل نسبة العواصف الغبارية، والتي انخرط فيها مركز العواصف الغبارية.

أكد التقرير أن العواصف الغبارية التي سجلها مركز العواصف الغبارية في المملكة، هي الأقل حيث سجلت 10 في المائة فقط، واعتماد برنامج الاستمطار.

يُعزى هذا النجاح إلى الزيادة في المحميات الطبيعية، وبرامج الاستمطار، والمحافظة على الأراضي الزراعية.



بهذه الخطوات الرائدة، تتعهد المملكة بالمساهمة الفاعلة في حماية البيئة وتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحسين إدارة النفايات وتعزيز ثقافة الاستدامة في المجتمع.

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يتواصل الطموح والعمل نحو تحقيق أهداف رؤيةٍ واعدة عاماً بعد عام؛ لتتجلى لنا تطلعات المستقبل عبر إنجازاتٍ حاضرة تقود المملكة نحو بيئةٍ مستدامة وجودة حياةٍ آمنة. pic.twitter.com/jCvAogZtHl — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 14, 2024