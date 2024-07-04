السعودية تدعم التوظيف بـ 2.3 مليار ريال خلال 6 أشهر

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية أن مصاريف الدعم المقدمة عبر منتج “دعم التوظيف” وصلت إلى 2.3 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024، كما استفاد منه نحو 220 ألف مواطن ومواطنة خلال الفترة نفسها.

وأكد صندوق تنمية الموارد البشرية استمرار دعم توظيف السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص ضمن منتج “دعم التوظيف”.

ويهدف المنتج إلى تعزيز الاستدامة المهنية في مختلف مجالات وأنشطة سوق العمل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي في منشآت القطاع الخاص، وتتراوح نسبة الدعم المالي في المنتج بين 30 و50 في المائة وبحد أقصى 3 آلاف ريال.

ويسعى الصندوق من خلال برامجه ومنتجاته، إلى الاستمرار في تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.

يذكر أن استراتيجية الصندوق، التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي، ساهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، وتهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.