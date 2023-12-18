تخطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية لتدريب أكثر من 50 ألف باحث وباحثة عن عمل.

وذلك من خلال إشراف الوزارة على مبادرة مشتركة بين شركة عمل المستقبل شركة Oracle العالمية الرائدة في التقنيات الحديثة لتطوير مهارات طالبي العمل في الثلاث السنوات المقبلة.

المبادرة التي اطلق عليها اسم “مستقبلي” تهدف لتطوير مهارات العمل المستقبلية لأبناء وبنات الوطن، وتمكين قدراتهم الرقمية وإعدادهم للوظائف الأكثر طلبًا في سوق العمل، وزيادة فرص توطين الوظائف.

و تستهدف المبادرة تدريب أكثر من 50 ألف باحث وباحثة عن عمل وطالب وطالبة والمهتمين بالعمل الحر خلال الثلاث السنوات المقبلة، لبناء قدراتهم الرقمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلي، وذلك في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء (IoT ) ومنحهم شهادات معتمدة من الشريك الاستراتيجي “أوراكل”.



وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس ماجد الضحوي: “إن هذه المبادرة تأتي ضمن باب أنماط العمل الحديثة والعمل الحر للمستقلين، وتعتبر خطوات استباقية لتوطين مهارات المستقبل في السنوات القادمة، و تعزز من مساع الجهات الحكومية والخاصة على تسريع التحول الرقمي من خلال توفر المواهب الوطنية وتملكها لمهارات المستقبل”.



وستعمل شركة أوراكل عبر منصة Oracle University على تقديم حزم تدريبية تأسيسية ذات جودة عالية في التقنيات السحابية ومجالات DevOps والذكاء الاصطناعي وعمليات الأعمال التجارية وعلوم البيانات، بالإضافة إلى تدريب إضافي يتم تنظيمه بشكل فردي بناء على مستويات التعلم والأهداف التعليمية، مع منح المتدربين شهادات مهنية، وخدمات تيسيرية تمكنهم من الحصول على شارات تشير إلى استعدادهم الوظيفي لأدوار وظيفية متخصصة، مما يساعد أصحاب العمل المحتملين على تحديد المرشحين بسهولة أكبر ودعم فرص التوظيف في المملكة.



وتعليقًا حول المبادرة، قالت نائب الرئيس لشؤون القطاع العام رهام الموسي: “تعد المملكة رائدة بالفعل في اعتماد التقنيات والتطبيقات السحابية والرقمية، ومن المتوقع أن تنفق 34.5 مليار دولار في 2023 على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقا لمؤسسة IDC”.



وتوفر Oracle University إمكانية الوصول إلى بعض خبراء التكنولوجيا والممارسين الرائدين في العالم لدعم التدريب على التكنولوجيا السحابية واعتمادها في جميع أنحاء العالم.



وقدمت أوراكل أكثر من 20 مليون ساعة من محتوى تعلم Oracle University من قبل المتدربين على مستوى العالم، كما درب البرنامج أكثر من 3.1 ملايين متخصص معتمد من Oracle في القوى العاملة العالمية.



يذكر أن شركة عمل المستقبل تسعى إلى إيجاد قيمة اقتصادية أكبر من خلال تمكين سوق العمل السعودي ليكون في طليعة صناعة أنماط عمل المستقبل المبتكرة والممكنة رقمياً على مستوى العالم، من خلال توفير فرص عمل جديدة في اقتصاد العمل الحر، وتأهيل وتمكين أبناء وبنات الوطن المهاري عبر بناء نماذج مستدامة لسد الاحتياج بين العرض والطلب في سوق العمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة.