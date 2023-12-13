السعودية.. الموارد تدرّب 50 ألف مواطن ومواطنة بهدف توظيفهم

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن أبرام اتفاقيات تعاون مع 5 جهات حكومية وخاصة؛ بهدف تدريب وتأهيل وتوظيف 50 ألف مواطن ومواطنة في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية في سوق العمل، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

والجهات التي تمالاتفاق معها هي:

وزارة الصحة

نيوم

طيران الرياض

رؤى المدينة القابضة

الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية

وأتت الاتفاقيات ثمرة مشاركة الصندوق في أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء في العاصمة الرياض كشريك إستراتيجي.