السعودية تحدد ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل

حدد قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 337 الصادر بتاريخ 23 / 04/ 1445هـ الموافق 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2023 ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين لدى المؤسسات والهيئات العامة.

ونص القرار الذي نشرته صحيفة “أم القرى”، في عددها الصادر اليوم الجمعة على أنه “يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك”.

وأكد القرار ضرورة مراعاة المؤسسات والهيئات العامة الضوابط الآتية:

أن يكون التكليف وفقاً للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها.

أن تضع كل جهة ضوابط -بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.

أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.