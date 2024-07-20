السعودية تبدأ غداً تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 25% وذلك ابتداءً من تاريخ 21/07/2024، حيث سيتم تطبيق نسب التوطين على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية.

ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان” الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.

كما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين تشمل:

في إطار السعي لرفع مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، تعرّف على قرار توطين المهن الهندسية لمنشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر.



?️ 21 يوليو 2024م



الدليل الإجرائي :

? || https://t.co/r3ix1uf5TU pic.twitter.com/v47UIMPckU — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) July 20, 2024

دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين،

دعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية،

دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي،

أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.