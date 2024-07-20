فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تبدأ غداً تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على ضرورة تقيد المنشآت بقرار توطين المهن الهندسية تلافياً للعقوبات النظامية بحق المخالفين.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 25% وذلك ابتداءً من تاريخ 21/07/2024، حيث سيتم تطبيق نسب التوطين على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان” الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.
كما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين تشمل:

  • دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين،
  • دعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية،
  • دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي،
  • أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
    وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...