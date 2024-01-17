تغييرات في سياسة العودة للسعودية بتأشيرة خروج وعودة



أعلنت السعودية عن تحديثات جديدة في سياستها المتعلقة بعودة الأفراد الذين خرجوا من المملكة بتأشيرة خروج وعودة.

وفقًا للتعديلات الأخيرة، يُسمح للأفراد الذين انتهت تأشيراتهم ويجدون أنفسهم خارج المملكة بالعودة باستخراج تأشيرة عمل جديدة دون الحاجة إلى انتظار فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات.



وأوضحت المديرية العامة للجوازات على حسابها الرسمي(إكس)، أن العودة يمكن أن تتم سواء على خدمات صاحب العمل السابق أو على خدمات صاحب عمل جديد.

كما تم التأكيد على إمكانية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للسائقين الخاصين الذين يواجهون صعوبات في العودة إلى المملكة.



وفيما يتعلق بشروط إصدار تأشيرة الخروج والعودة، يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة لا تقل عن 90 يومًا، ويجب على الفرد تسديد جميع المخالفات المرورية والتأكد من عدم وجود تأشيرات سارية.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود تحسين البيئة الاستثمارية والعمالية في المملكة.



وفي إطار القرارات الجديدة، تم إلغاء الشرط السابق الذي يمنع أي وافد من العودة بتأشيرة جديدة إلا بعد مرور 3 سنوات من انتهاء تأشيرته السابقة، مما يسهل على الأفراد العودة واستئناف العمل في وقت أقل.

وجاء رد حساب “الجوازات السعودية” على أحد الاستفسارات، حول إمكانية العودة بتأشيرة عمل جديدة بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة، كالتالي:

نعم، يُسمح للأفراد الذين انتهت تأشيراتهم ويجدون أنفسهم خارج المملكة بالعودة باستخراج تأشيرة عمل جديدة، دون الحاجة إلى انتظار ثلاث سنوات.

يُؤكد أيضًا أن العودة يمكن أن تكون على خدمات صاحب العمل السابق أو خدمات صاحب عمل جديد.

بالنسبة للسائقين الخاصين الذين يواجهون صعوبات في العودة،

يُشير الرد إلى إمكانية تمديد التأشيرة عبر خدمة تواصل في منصة أبشر، مع شرط سريان صلاحية هوية المقيم.

ويُحدد الشرط الوحيد لإصدار تأشيرة خروج وعودة، وهو أن لا تقل صلاحية سريان جواز المقيم عن 90 يومًا.