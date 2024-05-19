أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدة اتفاقيات تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وزيادة نسب التوطين في القطاعين البلدي والإسكاني.



وقعت الوزارة اتفاقيات مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والأكاديمية الوطنية للبناء، وشركة تلال العقارية، والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.



تهدف الاتفاقية الأولى مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى تفعيل التعاون المشترك عبر دراسة الوضع الحالي للقطاعين وتنسيق برامج التدريب والتأهيل للوظائف المستهدفة ضمن مشروع التوطين. كما تشمل الاتفاقية العمل على إطلاق شراكات استراتيجية لتعزيز فرص التدريب والتأهيل والتوطين، وتبادل الخبرات والمعارف ونتائج البحوث في مجالات التدريب والجودة.



الغرض من الاتفاقية الثانية مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء هو توفير تدريب وفرص توظيف للباحثين عن عمل من خلال برامج تدريبية متقدمة، مما يسهم في تطوير الكفاءات البشرية المتخصصة في القطاعات المعنية.

الاتفاقية الثالثة مع الأكاديمية الوطنية للبناء تهدف إلى تعزيز تطوير الكفاءات البشرية ورفع مستوى مشاركة الشباب السعودي في القطاعين البلدي والإسكاني. تشمل هذه الاتفاقية تنظيم ورش عمل لدعم وتحفيز عمليات التدريب، وتطوير المهارات، ومتابعة تطور المتدربين بعد انتهاء فترة التدريب.



فيما كان هدف الاتفاقية الرابعة مع شركة تلال العقارية هو زيادة نسبة التوطين والمساهمة في توفير فرص وظيفية وتدريبية مناسبة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع العقاري.

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتطوير شراكات استراتيجية، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك من أجل تعزيز قدرات وتنمية المهارات البشرية، وزيادة نسبة التوطين في القطاعات المختلفة التي تخضع لإشراف الوزارة.