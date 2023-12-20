كيف ستكون الرواتب في السعودية والإمارات خلال 2024؟

نشرت شركة كوبر فيتش المتخصصة في مجال تقديم خدمات التوظيف والبحث التنفيذي واستشارات قسم إدارة الموارد البشرية في الإمارات والسعودية دليلها حول الرواتب في البلدين لعام 2024.

وقالت “كوبر فيتش” إنها ارتكزت في نتائجها على استطلاع رأي لأكثر من 1000 شركة ومؤسسة طرحت خلاله مجموعة مختارة من الأسئلة ركزت على نشاط التوظيف، وعدد الموظفين، واتجاهات الرواتب عبر عام 2023 وحتى عام 2024.

ووفقاً للشركة، تستند البيانات في دليل الرواتب إلى الإجابات التي حصلت عليها في الاستبيان.

السعودية

لقد كان هذا العام بمثابة عام حاسم بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فمنذ عام 2016 استطاعت المملكة قطع نصف الطريق في تحقيق الأهداف المرجوة لرؤية 2030.

تظل التنمية هي المحور الأساسي للمملكة والتطور هو المركز المُهيمن على هذا العام، حيث أدت المشروعات الرائدة إلى تحقيق أرباح ونجاحات غير مسبوقة.

شهدت قطاعات الرياضة والرياضات الإلكترونية الناشئة في السعودية أيضاً عاماً غير مسبوق. حيث استقبل الدوري السعودي لكرة القدم مجموعة من أبرز النجوم العالميين في عام 2023، وذلك

امتثالاً للأهداف الموضوعة من قِبل الحكومة المتمثلة في زيادة إيرادات الدوري إلى 480 مليون دولار بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، استطاعت “Savvy Games Group” السعودية الاستحواذ على شركات “اي أس أل” و FACEFIT مقابل 1.5 مليار دولار في العام الماضي. كما كشفت المملكة أيضًا عن خطط لتطوير “مدينة الرياضات الإلكترونية” بتكلفة 500 مليون دولار في الرياض.

وفي هذا السياق، شهد سوق التوظيف نشاطاً قوياً في السعودية، حيث انخفض معدل البطالة إلى 5.1% في الربع الأول من العام الجاري.

ونقل الدليل عن “اس اند بي غلوبل” أن السعودية ستشهد تعزيزاً اقتصادياً دولياً بقيمة تصل إلى 39 مليار دولار وذلك نتيجة لزيادة مُعدلات توظيف السيدات.

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن اقتصاد المملكة العربية السعودية أظهر مرونة مذهلة خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

ومن الأمور المشجعة أن المشاريع العملاقة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة قد انتقلت من مرحلة التصميم والبناء إلى مرحلة التسليم القريب.

ويبدو بالفعل أن هذه التطورات تخدم غرضها ، وتحفز التنويع الاقتصادي مع إنشاء نظم إيكولوجية تجارية جديدة من المرجح أن تقدم مساهمات كبيرة للخزائن الوطنية في السنوات القادمة.

وفي أحدث تقاريره، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في المملكة لعام 2023، وخفضها إلى 0.8%. ومع ذلك، تتوقع الهيئة الدولية أن تنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 5% تقريبا هذا العام، وتعتقد أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيرتفع بنسبة 4% في عام 2024.

وتماشياً مع هذه التوقعات الاقتصادية، واتجاهات التوظيف التي شهدناها في السوق، والردود المستخدمة لتجميع هذا الدليل، تتوقع كوبر فيتش زيادة الرواتب في المملكة العربية السعودية بحوالي 6% في عام 2024.

أعداد الموظفين في 2024

أشار استطلاع الرأي أن حوالي 30% من الشركات الخاضعة للاستبيان قامت بتخفيض أعداد الموظفين لديها في عام 2023، في حين أن 52% منها أضافت عدد موظفيها.

ولفت إلى أن هذه النسب والأعداد تتغير على نحو مُتفاوت وغير مُرضِ مقارنةً بنسب العام الماضي، حيث قامت حينها 21% من الشركات الخاضعة للاستبيان بتخفيض عدد موظفيها، في حين قامت 52% من الشركات بزيادة عدد الموظفين.

وحول التوقعات المستقبلية لعام 2024، أشار الدليل إلى أنه يتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي ستزيد عدد موظفيها إلى 57% مقابل أن تقوم 29% من الشركات بتخفيض القوى العاملة لديها.

احصائيات

6% هي النسبة التي توقعها الدليل لارتفاع الرواتب في المملكة العربية السعودية في 2024.

26% من الشركات المشاركة في الاستبيان قالت إنها لا تخطط لإجراء أي تعديل على رواتبها.

9% من الشركات أضافت ما تصل نسبته إلى 10% الى رواتب موظفيها.

78% من الشركات الخاضعة للاستبيان تخطط لتقديم مكافآت سنوية بناءً على الأداء المالي في 2023.

24% تخطط لدفع راتب شهر واحد كفكافآت سنوية للموظفين

21% من الشركات تعتزم دفع مكافآت بقيمة راتب شهرين

الإمارات

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من التحولات الإيجابية في سوق التوظيف على مدار الـ 12 شهرا الماضية، مما يعكس التزام الدولة المستمر بالتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي.

من المتوقع أن يشهد اقتصاد الإمارات، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاعات غير النفطية، توسعا بنسبة 3% في عام 2023 وفقاً لتحليل من المعهد السويسري لإعادة الاستثمار.

وتكشف بيانات “سي بي آر إي” أن ما يقرب من 293 مليار دولار من المشاريع العقارية المخطط لها أو قيد التنفيذ في الإمارات، وهو ما يمثل أكثر من خمس (21.6%) من جميع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما شهد قطاع التكنولوجيا في الدولة عاماً قوياً، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 23 مليار دولار في عام 2024 وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية.

ومع اقتراب الذكاء الاصطناعي من المساهمة بنحو 96 مليار دولار في اقتصاد البلاد بحلول نهاية العقد، من المرجح أن يظل الطلب على المرشحين المؤهلين وذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا مرتفعاً بين شركات التكنولوجيا الكبرى والكيانات الحكومية على حد سواء.

وبالتالي، لا يزال سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة قوياً مع اقترابنا من العام الجديد.

وأشار الدليل أن البطالة انخفضت من 4.3% في عام 2020 إلى 3.3% في عام 2022، ويبدو أن إدخال البلاد للتأمين ضد البطالة في كانون الثاني/يناير 2023 هو أحد العوامل العديدة التي كان لها تأثير إيجابي على المشاركة العمالية في جميع أنحاء الإمارات.

وفي ضوء التحديات المرتبطة بالنفط، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3% في عام 2023 – أقل بكثير من الزيادة البالغة 7.9% التي تحققت عام 2022.

ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد البلاد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة أكثر من 4% في عام 2024.

في الواقع، كان أداء القطاعات غير النفطية في الإمارات -وخاصة قطاع العقارات – جيداً طوال الأشهر الـ 12 الماضية. وزادت صفقات العقارات في أبوظبي بأكثر من الضعف في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، مع 10557 صفقة بلغ مجموعها 12.61 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تصدرت دبي تصنيفات الرفاهية العالمية حيث بيع 176 منزلاً بما يزيد عن 10 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وتماشياً مع هذه الأرقام والاتجاهات التي شهدها سوق التوظيف والردود المستخدمة لتجميع هذا الدليل، توقعت كوبر فيتش زيادة الرواتب في الإمارات بنسبة 4.5% في عام 2024.

ومن بين المؤسسات الإماراتية التي شملها الاستطلاع، خفض 28% منها عدد الموظفين في عام 2023، مقابل 59% قاموا بزيادة العدد. هذا يقارن بشكل إيجابي مع العام الماضي، عندما خفض 30% من المستطلعين حجم القوى العاملة لديهم.

وتوقع الدليل أن يزيد 56% من المشاركين في هذا العام عدد موظفيهم في عام 2024، مقابل 20% سيخفضونه.

هل تخطط مؤسستك لمراجعة الرواتب في 2024؟

إحصائيات

4.5% هي النسبة التي توقعها الدليل لارتفاع الرواتب في الإمارات العربية المتحدة خلال 2024.

81% من الشركات الإماراتية المشاركة في الإستبيان لن تقوم بأي تعديل على عدد رواتبها

8% من الشركات أضافت ما تصل نسبته إلى 10% الى رواتب موظفيها.

71% من الشركات الخاضعة للاستبيان تخطط لتقديم مكافآت سنوية بناءً على الأداء المالي في 2023.

35% تخطط لدفع راتب شهر واحد كفكافآت سنوية للموظفين

17% من الشركات تعتزم دفع مكافآت بقيمة راتب شهرين