الذكاء الاصطناعي يهدد 8 ملايين موظف في بريطانيا

كشف تقرير صادر عن معهد بحوث السياسات العامة أن 8 ملايين موظف بريطاني قد يفقدون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي في ظل السياسات الحكومية الحالية.

وارجع التقرير ذلك إلى أن الذكاء الاصطناعي يُمكنه أتمتة العديد من المهام التي يقوم بها الموظفون حاليًا، خاصة في الوظائف بدوام جزئي، ووظائف المبتدئين، ووظائف الأعمال الداخلية، مثل خدمة العملاء.

من ناحية أخرى، تُراهن الحكومة البريطانية على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية ومعالجة مشكلة ضعف الإنتاجية في المملكة المتحدة.

وخصصت الحكومة استثمارات ضخمة في هذه التكنولوجيا، بما في ذلك 800 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) لدعم إنتاجية القطاع العام.

وأشار التقرير إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل يعتمد على سياسة الحكومة. ففي أفضل السيناريوهات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُضيف 306 مليارات جنيه إسترليني سنويًا إلى اقتصاد المملكة المتحدة دون أي فقدان للوظائف، مع رفع الأجور بنسبة 30%.

أما في أسوأ السيناريوهات، قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فقدان 8 ملايين وظيفة دون تحقيق أي مكاسب اقتصادية.

يُعدّ الاستثمار في تنمية مهارات العمال أمرًا ضروريًا للتكيف مع التغيرات التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لمنصة “لينكد إن”، فإن بريطانيا تتخلف عن دول أخرى في مجال مهارات الذكاء الاصطناعي. لذلك، يجب على الحكومة والشركات العمل على سد هذه الفجوة من خلال برامج التدريب والتطوير.

وأوصى التقرير بتطوير استراتيجية ذكاء اصطناعي صناعية تُركز على دعم تحول الوظائف وتوزيع مكاسب الأتمتة بشكل عادل عبر الاقتصاد.

وتتضمن هذه الاستراتيجية توفير حوافز مالية لزيادة الوظائف، وإحداث تغييرات تنظيمية، ودعم الوظائف الخضراء التي تُعدّ أقل عرضة للأتمتة.