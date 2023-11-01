الخطوط السعودية تبحث عن موظفين

أعلنت شركة الخطوط السعودية عبر حسابها على منصة أكس عن فرص وظيفية متاحة في المملكة.

وقالت الشركة السعودية في إعلانها لاستقطاب الراغبين في العمل: “لأول مرة فرص وظيفية بأجواء مختلفة، عيشوا معنا رحلة الانضمام إلى طاقم الخدمة الجوية بمقابلات شخصية فورية وتقديم مباشر”.

وحددت الخطوط السعودية موعد المقابلات الشخصية في الفترة الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023.

وأكدت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن الفرصة متاحة لأولئك الراغبين في البحث عن تحد جديد، لينضم إلى فريق طموح.

ونشرت الشركة رابط التقديم في الوظائف والبريد الإلكتروني وهما:

[email protected]

careers.saudia.com

ولم تعلن الشركة عن عدد الوظائف، ولكنها حددت المستندات المطلوبة، وهي السيرة الذاتية، صورة الهوية الوطنية (الإقامة)، صورة الشهادة العلمية وصورة شخصية بمقاسات 4 في 3.