فريق التحرير by فريق التحرير

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الخطوط السعودية تبحث عن موظفين

ولم تعلن الشركة عن عدد الوظائف، ولكنها حددت المستندات المطلوبة، وهي السيرة الذاتية، صورة الهوية الوطنية (الإقامة)، صورة الشهادة العلمية وصورة شخصية بمقاسات 4 في 3.

فريق التحرير by فريق التحرير
الخطوط السعودية تبحث عن موظفين
مصدر الصورة: موقع الخطوط السعودية

أعلنت شركة الخطوط السعودية عبر حسابها على منصة أكس عن فرص وظيفية متاحة في المملكة.
وقالت الشركة السعودية في إعلانها لاستقطاب الراغبين في العمل: “لأول مرة فرص وظيفية بأجواء مختلفة، عيشوا معنا رحلة الانضمام إلى طاقم الخدمة الجوية بمقابلات شخصية فورية وتقديم مباشر”.

وحددت الخطوط السعودية موعد المقابلات الشخصية في الفترة الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023.
وأكدت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن الفرصة متاحة لأولئك الراغبين في البحث عن تحد جديد، لينضم إلى فريق طموح.
ونشرت الشركة رابط التقديم في الوظائف والبريد الإلكتروني وهما:
[email protected]
careers.saudia.com
ولم تعلن الشركة عن عدد الوظائف، ولكنها حددت المستندات المطلوبة، وهي السيرة الذاتية، صورة الهوية الوطنية (الإقامة)، صورة الشهادة العلمية وصورة شخصية بمقاسات 4 في 3.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...