الجيل زد يفضل العمل بالوظائف الخضراء دون إلمام كاف بمدى توفرها

على الرغم من اهتمام الشباب في الإمارات من الجيل زد بقضية التغير المناخي ورغبتهم في المساهمة في العمل المناخي، يواجه غالبيتهم تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص المهارات ومعرفة الوظائف الخضراء المتوفرة للاضطلاع بعمل في هذا المجال بحسبب تقرير جديد.

وأظهرت معطيات الاستطلاع الذيأجرته شركة لينكدإن أن الإمارات حلّت في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث متوسط تركيز المواهب الخضراء عبر الأجيال (جيل زد وجيل الألفية وجيل إكس وجيل الطفرة المواليد)، غير أن المهنيين من الجيل زد يشكّلون نسبة قليلة من إجمالي أصحاب المهارات الخضراء بالمقارنة مع الموظفين من الأجيال الأكبر سناً. فعند تحليل مساهمة كل جيل في القوى العاملة الخضراء في الإمارات، أشارت بيانات لينكدإن إلى أن النسبة الأكبر من المواهب الخضراء تتركز في شريحة المهنيين من جيل الألفية، حيث يضم هذا الجيل ما يصل إلى 65% من أصحاب المهارات الخضراء في سوق العمل، فيما بلغت نسبة أصحاب المهارات الخضراء من الجيل زد 15% فقط من إجمالي القوى العاملة الخضراء في الإمارات.

أكثر من ربع القوى العاملة

علي مطر، رئيس لينكدإن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأوروبية الناشئة: “من المتوقع أن يشكّل المهنيون من الجيل زد أكثر من ربع القوى العاملة في سوق العمل بحلول عام 2025، وهم يتميزون بتركيزهم الكبير على التزام صنّاع القرار وأصحاب العمل بالسياسات الخضراء التي تنسجم مع قيمهم، كما أنهم أكثر وعيًا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم لمعالجة التحديات البيئية. و لتحقيق أهدافهم البيئية، يتوجب على المهنيين الأصغر سناً البدء باكتساب المهارات الخضراء، وهو مسعى يتطلب تكامل جهود الأطراف الفاعلة في سوق العمل”.

توصيات

يتعين على الشركات الهادفة إلى اعتماد القوى العاملة الخضراء أن تتبع منهجية قائمة على المهارات ضمن استراتيجية المواهب الخاصة بها. ويقتضي ذلك تحديد المهارات التي تحتاجها الشركة لتحقيق أهدافها المناخية، والتوظيف بناءً على هذه المهارات بدلًا من التركيز فقط على الخبرات الوظيفية السابقة أو المؤهلات الأكاديمية، إضافة إلى تطبيق برامج مخصصة وموجهة لتطوير المهارات، وتوفير برامج التدريب العملية بهدف استقطاب الموظفين الشباب وتطويرهم.

يمكن للشباب الباحثين عن وظائف خضراء اتباع خطوات إضافية، مثل تعزيز رصيدهم من المهارات الرقمية ومهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتشير بيانات لينكدإن إلى أن هذه الخطوات تعزز فرصة الموظفين في الانتقال بنجاح إلى الوظائف الخضراء.

يجب على صناع السياسات دراسة كيفية إقامة الشراكات التي تساعد الموظفين على الانتقال إلى الوظائف الخضراء. وبالتزامن مع طرح الدول للقوانين الرامية إلى معالجة التغير المناخي وتوفير التمويل للوظائف الخضراء، يتعين على صناع السياسات تحقيق التكامل بين هذه التعليمات وبين توفير التدريب الملائم لكل جيل من القوى العاملة، بحسب توصيات علي مطر.