

أعلن المرصد الوطني للعمل اليوم أن إجمالي العاملين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وصل إلى أكثر من 10 ملايين و975.830 عاملاً، وفقًا للإحصائيات الجديدة الصادرة خلال شهر ديسمبر 2023.



وتفصيلًا، فإن العدد يشمل مليوني و316.647 مواطنًا، منهم 945.691 إناث ومليون و370.956 ذكوراً، بينما يعمل ثمانية ملايين و659.183 مقيمًا في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد الإناث منهم 334.984، وثمانية ملايين و324.199 من الذكور.



شهد شهر ديسمبر أيضًا انضمام 44.769 مواطنًا جديدًا للعمل في القطاع الخاص، مما يشير إلى ازدياد الفرص الوظيفية وجهود تشجيع المواطنين على المشاركة في سوق العمل.



تعكس هذه الأرقام الارتفاع الملموس في أعداد العاملين في القطاع الخاص، مما يعكس استمرار تطور السوق العملي في البلاد.

ومن الجدير بالذكر أن التوازن بين الجنسين في سوق العمل الخاص يظهر تقدمًا ملحوظًا، حيث تعكس الأرقام المذهلة مشاركة نسائية كبيرة إلى جانب الرجال، مما يبرز التزام المملكة بتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل.



يُعَدُّ هذا التقرير الإحصائي إشارة إيجابية للسياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز وتنمية سوق العمل، وتوفير فرص عمل شاملة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.



هذه الأرقام هي نتيجة للجهود المستمرة والتوجيهات الحكومية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة من خلال دعم سوق العمل.



يتوقع المسؤولون أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في توفير المزيد من الفرص الوظيفية وتشجيع الكفاءات للمساهمة في التطور الاقتصادي المستدام للمملكة.





نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2023#المرصد_الوطني_للعمل pic.twitter.com/qrb8ejhGMT — المرصد الوطني للعمل (@NLO_sa) January 7, 2024