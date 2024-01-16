أرقام مليونية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية خلال ٢٠٢٣



أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن سلسلة من الإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال العام 2023، مما يعزز مكانتها كرائدة في مجال الحماية التأمينية وتحسين تجربة المشتركين والعملاء.

تقدم المؤسسة خدماتها لأكثر من 14 مليون عميل خلال العام الماضي، بإجمالي مصروفات منافع تأمينية تجاوزت 132 مليار ريال.

و صرف أكثر من 997 مليون ريال، مصروفات فرع الأخطار المهنية، ومصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” تجاوزت 958 مليون ريال.



الخدمات والإنجازات في أرقام:



العملاء والمشتركين:

خدمت المؤسسة أكثر من 14 مليون عميل خلال العام 2023، مما يبرز النجاح الكبير في تلبية احتياجات مستفيدي الخدمات التأمينية.



المصروفات والمنافع:

وصلت إجمالي المصروفات منافع تأمينية إلى أكثر من 132 مليار ريال، مما يعكس التزام المؤسسة بتقديم الحماية والدعم المالي للمشتركين، كما بلغت مصروفات فرع الأخطار المهنية أكثر من 997 مليون ريال، ومصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” تجاوزت 958 مليون ريال.



الابتكار التكنولوجي:

أطلقت المؤسسة منتج الإنسان الرقمي “أمين”، الذي يعتبر نقلة نوعية في خدمة العملاء بفضل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



التطور التقني:

بلغت نسبة خدمات العملاء التي تم تقديمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر من 50%، ونسبة تنفيذ المعاملات إلكترونياً بدون تدخل بشري وصلت إلى 96%.



تحقيق الجوائز:

حصدت المؤسسة جائزة الوصول لأعلى مراحل التقييم ضمن قياس التحول الرقمي 2023، وحصلت على المركز الأول في فئة التقنيات والأدوات.



التدريب والتأهيل:

أطلقت المؤسسة النسخة الثامنة من برنامج “النخبة” لتأهيل وتدريب حديثي التخرج، مما يعزز الجهود في بناء كوادر وطنية مؤهلة.



تقديم خدمات مبتكرة:

تألقت المؤسسة في تقديم خدمات مبتكرة، حيث أتاحت خدمة استعراض بطاقة المتقاعد التعريفية بسهولة عبر تطبيق “توكلنا خدمات”، وذلك في إطار شراكتها مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.



الرؤية المستقبلية:

تتطلع “التأمينات الاجتماعية” إلى عام 2024 باعتباره امتدادًا للنجاحات السابقة، حيث تستمر في تحسين وتطوير خدماتها لتحقيق رؤيتها كمؤسسة رقمية وطموحة، ملتزمة بتقديم منتجات وخدمات

مساهمة في السلامة والصحة المهنية:



تبرز جهود المؤسسة في تعزيز مبدأ السلامة والصحة المهنية لدى أصحاب العمل، حيث شهد عام 2023 انخفاضًا في حوادث العمل بنسبة 8.8%. وتعكس أكثر من 216 ورشة عمل وأكثر من 56 ألف زيارة وقائية التزام المؤسسة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.



التميز في مجال الأمانة والجودة:



حققت المؤسسة عدة جوائز وشهادات تقدير، منها حصولها على شهادة الآيزو في إدارة أمن المعلومات ISO 27001:2013. كما حصلت على جائزة الوصول لأعلى مراحل التقييم في قياس التحول الرقمي، مع تصدرها المركز الأول في عدة فئات، مؤكدة بذلك التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والأمانة في تقديم الخدمات.



#التأمينات_الاجتماعية خلال عام 2023: مبادرات وخدمات نوعية لتعزيز الحماية التأمينية لأكثر من 14 مليون عميل#GOSI



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