الإمارات تطلق منصة باقة العمل الموحدة لكل الشركات

أعلن اليوم في دبي عن إطلاق منصة باقة العمل الموحدة لكل الشركات في الإمارات وستتستفيد منها قرابة 275 ألف شركة في إمارة دبي، وذلك بحضور معالي الدكتور عبد العور وزير الموارد البشرية والتوطين في حكومة دولة الإمارات العربية ومديري كل من الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ودبي الصحية ودائرة الاقتصاد والسياحة ودبي الرقمية وذلك لتسهيل تبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة تضمن تقليص زمن إنجاز المعاملات من 30 يوماً إلى 5 أيام.

وجرى خلال المؤتمر الصحفي في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الكشف عن تفاصيل باقة العمل الجديدة التي أطلقت لتصفير الإجراءات الحكومية وتسهيل الإجراءات للشركات واصحاب الشركات الناشئة والمبادرين لتختصر إجراءات 5 جهات اتحادية ومحلية في منصة واحدة تختزل عدد الوثائق المطلوبة من 16 وثيقة إلى 5 وثائق فقط.

وتتوفر خدمات الباقة الجديدة حاليا على منصة استثمر في دبي وستتاح خلال أسابيع قليلة في كل إمارات الدولة لتتيح للمتعاملين استخدامها لإنجاز المعاملات بسرعة مع سبل الدفع والسداد باستخدام الهوية الإماراتية للتحقق وتقديم تسهيلات كبيرة تجسد سرعة التحول الرقمي في الإمارات.

سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي،

تؤمن باقة العمل :

تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية

نموذج و الية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية

الغاء الزيارات لانجاز المعاملات وتقليص المرفقات

الاستفادة من الممكنات الحكومية (GSB، UAE PASS)

تختصر إجراءات 5 جهات اتحادية ومحلية في منصة واحدة.

تختزل عدد الوثائق المطلوبة من 16 وثيقة إلى 5 وثائق فقط.

تدعم "باقة العمل" توجه الحكومة لتطوير نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات وتقديم جيل من الخدمات المتكاملة الاستباقية . . وسيتم تطبيقها كمرحلة أولى في إمارة دبي على منصة "استثمر في دبي" وتعمم على المنصات الرقمية الحكومية الأخرى خلال الفترة القادمة pic.twitter.com/RlNc7k7fVM — UAEGOV (@UAEmediaoffice) March 6, 2024