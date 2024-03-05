الإمارات تسجل أسرع معدل توظيف منذ مايو

أظهر مسح اليوم الثلاثاء تسارع نشاط التوظيف في الإمارات من أجل المساعدة في أعباء العمل وتعويض نمو الأعمال المتراكمة. ونتيجة لذلك، ازدادت مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ شهر مايو الماضي.

وسجل ارتفاع الأعمال المتراكمة أسرع وتيرة نمو منذ ما يقرب من أربع سنوات، كما تسارع النشاط التجاري غير النفطي في دولة الإمارات في شباط / فبراير بعد تباطؤ في الشهر السابق، مدعوما بارتفاع الإنتاج وثقة الأعمال.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسميا إلى 57.1 نقطة في فبراير شباط من 56.6 في يناير كانون الثاني.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.6 نقطة من 62.0 نقطة في يناير كانون الثاني، وهو أعلى رقم منذ يونيو حزيران 2019، مدعوما بالأعمال الجديدة ونشاط العملاء القوي والأنشطة التسويقية.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس “كانت ضغوط الطاقة الإنتاجية واضحة، في ظل ارتفاع الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، إذ أدى تعطل الشحن في البحر الأحمر إلى تأخيرات في النقل”.

وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 60.4 نقطة في فبراير شباط من 61.9 نقطة في الشهر السابق، وبينما لا يزال هذا يشير إلى قوة الطلب، فإن وتيرة النمو هي الأضعف منذ أغسطس آب الماضي، وهو ما أرجعه بعض المشاركين إلى زيادة المنافسة.

وقال المسح إن الثقة في التوقعات على مدى الـ 12 شهراً المقبلة تسارعت إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، مدعومة بظروف السوق القوية والأرباح المرتفعة ومشاريع العملاء الجدد.