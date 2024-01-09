الإمارات، التأمين ضد التعطل عن العمل يشمل القطاعين الحكومي والخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يشمل العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، وذلك وفق فئتين، وتختلف قيمة الاشتراك والتعويض وفق كل فئة.

وفي ما يأتي قيمة الاشتراك والتعويض لكل فئة:

الفئة الأولى (الراتب الأساسي 16 ألف درهم وما دون): قيمة الاشتراك 60 درهماً للموظف سنوياً، وقيمة التعويض 10 آلاف درهم درهم كحد أقصى.

الفئة الثانية (الراتب الأساسي أكثر من 16 ألف درهم): قيمة الاشتراك 120 درهماً للموظف سنوياً، وقيمة التعويض 20 ألف درهم شهرياً كحد أقصى.

ويتم صرف التعويض شرط الاشتراك بالتأمين لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل.

ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.

ويمكن للموظفين المؤهلين الحصول على تعويض نقدي شهري يصل إلى 60% من متوسط رواتبهم الأساسية لآخر 6 أشهر السابقة لفقدان العمل.

ويسقط حق المطالبة بالتعويض إذا غادر الموظف الدولة أو التحق بعمل جديد.

يشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص وذلك وفق فئتين ?? وتختلف قيمة الاشتراك والتعويض وفق كل فئة.



اسحب لليسار للتعرف أكثر.#الإمارات #وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين pic.twitter.com/TtfoUy8IHu — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) January 9, 2024

أهداف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

يهدف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلى:

توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص بديلة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون

تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل.

توفير مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة.

جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.