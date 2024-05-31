فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات، تعويض فترة الإنذار وأحكام إنهاء عقد الموظف

أحكام فترة الإنذار لإنهاء العلاقة التعاقدية :”لاتقل مدة الإنذار عن 30 يوما ولا تزيد عن 90 يوما”.

فريق التحرير by فريق التحرير

يحق للموظف الحصول على تعويض عن ثلاثة أشهر في حال كانت فترة الإنذار بتلك المدة وجرى إنهاء تعاقده قبل مضي ثلاثة أشهر، كذلك الحال مع حق الشركة باقتطاع راتب 3 أشهر في حال ترك الموظف عمله دون إنذار قبل 3 أشهر، ونشرت ذلك وزارة الموراد البشرية والتوطين عبر صفحتها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “X”، عبر تدوينة أوضحت فيها أحكام فترة الإنذار لإنهاء العلاقة التعاقدية وأنه “لاتقل مدة الإنذار عن 30 يوما ولا تزيد عن 90 يوما”.

وذكرت الوزارة من خلال التدوينة “أتاح قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية لطرفي العلاقة التعاقدية انهاء هذه العلاقة مع مراعاة أحكام فترة الإنذار.

وأوضحت الوزارة أحكام فترة الإنذار بالإشارة إلى أن قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية يتيح لطرفي العلاقة التعاقدية انهاء هذه العلاقة مع مراعاة أحكام فترة الإنذار. وأوضحت الوزارة من خلال المنشورات التالية أحكام فترة الإنذار.

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فريق التحرير

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