توقعات ارتفاع الأجور في الإمارات خلال 2024.. تعرف إلى نسبة الزيادة

من المتوقع أن يرتفع متوسط الأجور في دولة الإمارات بنسبة 4.5% على أساس سنوي في عام 2024، مدفوعاً بأداء قوي في القطاع غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج نفط “أوبك+”، وفق دليل الرواتب في الإمارات 2024 الصادر عن شركة استشارات الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي “كوبر فيتش”.

ويستند التقرير، إلى استطلاعات رأي مع قادة الأعمال من ألف مؤسسة في الإمارات، ويجمع رؤى حول التوظيف، وعدد الموظفين واتجاهات الرواتب للفترة 2023-2024.

نسبة زيادة الأجور للمواهب

وجاء في التقرير، أن حوالي 54% من الشركات في الإمارات، قامت بزيادة الأجور في عام 2023، مع قيام حوالي 8% منها برفعها بأكثر من 10%، مع إعطاء الأولوية للاحتفاظ بالمواهب في قطاعات محددة.

وقال التقرير، إن 59% من الشركات قامت بزيادة حجم قوتها العاملة خلال عام 2023، ارتفاعًا من 55% من الشركات التي قامت بزيادة حجم قوتها العاملة في عام 2022، وقامت 28% فقط من الشركات بتقليص حجم عملياتها، بانخفاض طفيف عن 30% التي قامت بتقليص حجمها في عام 2022.

المزيد من التوسعات

تستعد أكثر من نصف الشركات لتوسيع فرقها في عام 2024، بينما تتوقع 20% انخفاضًا في عدد الموظفين. ويخطط أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع لرفع الأجور بنسبة تصل إلى 5%، بينما يخطط 21% لخفض الرواتب.

لا مكافآت في 3 مجالات

مع وجود شركات التمويل في المقدمة، فإن 29% من الشركات تتخطى المكافآت هذا العام، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التحديات الاقتصادية التي ستضرب البنوك الدولية في عام 2023، وفقًا للتقرير.

وتُظهر الصناعات الاستشارية والصناعات التي تركز على تكنولوجيا المعلومات أيضًا نسبة عالية من إغفال المكافآت.

وعلى الجانب الأكثر إيجابية، فإن 2% من الشركات في مجالات المحاسبة والمواد الكيميائية والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية تمنح مكافآت تعادل الراتب الأساسي لستة أشهر.

نقص المواهب

أبلغت حوالي 27% من الشركات عن نقص المواهب في مناصب الإدارة والقيادة والمبيعات، وفق التقرير.