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توقعات ارتفاع الأجور في الإمارات خلال 2024.. تعرف إلى نسبة الزيادة

تعرف إلى نسبة زيادة الأجور في الإمارات، وأسبابها.

فريق التحرير by فريق التحرير
توقعات ارتفاع الأجور في الإمارات خلال 2024
توقعات ارتفاع الأجور في الإمارات خلال 2024

من المتوقع أن يرتفع متوسط الأجور في دولة الإمارات بنسبة 4.5% على أساس سنوي في عام 2024، مدفوعاً بأداء قوي في القطاع غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج نفط “أوبك+”، وفق دليل الرواتب في الإمارات 2024 الصادر عن شركة استشارات الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي “كوبر فيتش”.

ويستند التقرير، إلى استطلاعات رأي مع قادة الأعمال من ألف مؤسسة في الإمارات، ويجمع رؤى حول التوظيف، وعدد الموظفين واتجاهات الرواتب للفترة 2023-2024.

نسبة زيادة الأجور للمواهب

توقعات ارتفاع الأجور في الإمارات خلال 2024.. تعرف إلى نسبة الزيادة

وجاء في التقرير، أن حوالي 54% من الشركات في الإمارات، قامت بزيادة الأجور في عام 2023، مع قيام حوالي 8% منها برفعها بأكثر من 10%، مع إعطاء الأولوية للاحتفاظ بالمواهب في قطاعات محددة.

وقال التقرير، إن 59% من الشركات قامت بزيادة حجم قوتها العاملة خلال عام 2023، ارتفاعًا من 55% من الشركات التي قامت بزيادة حجم قوتها العاملة في عام 2022، وقامت 28% فقط من الشركات بتقليص حجم عملياتها، بانخفاض طفيف عن 30% التي قامت بتقليص حجمها في عام 2022.

المزيد من التوسعات

توقعات ارتفاع الأجور في الإمارات خلال 2024.. تعرف إلى نسبة الزيادة

تستعد أكثر من نصف الشركات لتوسيع فرقها في عام 2024، بينما تتوقع 20% انخفاضًا في عدد الموظفين. ويخطط أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع لرفع الأجور بنسبة تصل إلى 5%، بينما يخطط 21% لخفض الرواتب.

لا مكافآت في 3 مجالات

توقعات ارتفاع الأجور في الإمارات خلال 2024.. تعرف إلى نسبة الزيادة

مع وجود شركات التمويل في المقدمة، فإن 29% من الشركات تتخطى المكافآت هذا العام، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التحديات الاقتصادية التي ستضرب البنوك الدولية في عام 2023، وفقًا للتقرير.

وتُظهر الصناعات الاستشارية والصناعات التي تركز على تكنولوجيا المعلومات أيضًا نسبة عالية من إغفال المكافآت.

وعلى الجانب الأكثر إيجابية، فإن 2% من الشركات في مجالات المحاسبة والمواد الكيميائية والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية تمنح مكافآت تعادل الراتب الأساسي لستة أشهر.

نقص المواهب

أبلغت حوالي 27% من الشركات عن نقص المواهب في مناصب الإدارة والقيادة والمبيعات، وفق التقرير.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...