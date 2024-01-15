السعودية تعلن خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن خفض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من عدة دول.

وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمراجعة تكاليف الاستقدام وتحسين الأنظمة المعمول بها.

الدول المشمولة بقرار الخفض هي: الفلبين، سريلانكا، بنجلاديش، كينيا، أوغندا، وإثيوبيا. يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى التغيرات الحاصلة في تكاليف الاستقدام، وتهدف الوزارة من خلاله إلى ضمان العدالة في الأسعار.

تم تحديث السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام كما يلي:

الفلبين: من 14,700 ريال إلى 15,900 ريال. سريلانكا: من 15,000 ريال إلى 13,800 ريال. بنجلاديش: من 11,750 ريال إلى 13,000 ريال. كينيا: من 9,000 ريال إلى 10,870 ريال. أوغندا: من 8,300 ريال إلى 9,500 ريال. إثيوبيا: من 5,900 ريال إلى 6,900 ريال.

وكانت الوزارة قد أوجهت في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يشمل الحد الأعلى أيضًا قيمة الضريبة المضافة.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتطوير الخدمات وتحسين بيئة سوق العمل، وتعزيز جاذبيته. كما تؤكد الوزارة على جميع المتعاملين ضرورة الالتزام بسقف الأسعار المعلن، مع التشديد على متابعة تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات والتكاليف المقدمة، مع مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتواكباً معها.

ضمن جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام ؛ تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول.



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