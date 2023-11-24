قام بعض المستفيدين من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” باستغلال برامج الصندوق والتنفع بأموال الدعم دون وجه حق، مما دفع الصندوق لإحالة المتلاعبين إلى هيئة مكافحة الفساد.

وتم ذلك بعد اكتشاف عمليات استغلال برامج الصندوق بطرق مخالفة ومجرمة نظاماً، مما يعد ذلك تعدي على المال العام.

وقال الصندوق في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”: “انطلاقًا من مهام متابعة برامج الدعم المقدمة للمستفيدين، تمت ملاحظة وجود مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرمة نظامًا مما يعد تعديًا على المال العام، وتمت إحالة الحالات المكتشفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.

وأكد الصندوق للمستفيدين بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالة تستغل الدعم بطريقة غير نظامية، وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للصندوق.

يذكر أن البرنامج يهدف لدعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف، ويشمل البرنامج دعم جميع الوظائف في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي للدوام الكامل.

وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية مؤخرا؛ عن حجم مساهمته في دعم توظيف 288 ألف مواطن ومواطنة؛ للعمل في منشآت القطاع الخاص؛ وذلك منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية الربع الثالث؛ بنسبة نمو 3.5 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، عبر برامج ومنتجات الصندوق الموجهة لتأهيل وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية ودعم مشاركتها في سوق العمل؛ تماشياً من المبادرات والجهود الوطنية في تحقيق التوطين.

وأوضح حينها مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني؛ أن الاستراتيجية الجديدة ـ التي دُشنت في الربع الأول من العام الجاري ـ وما صاحبها من إعادة تصميم لبرامج الصندوق ومنتجاته؛ بالإضافة إلى تعزيز العمل مع الشركاء والاستفادة من التجارب الأخرى؛ ساهمت وبشكل ملحوظ في استفادة 97 ألف منشأة من برامج ومبادرات ومنتجات الدعم منها نحو 89 في المائة من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تعمل في كافة القطاعات الحيوية في المملكة.

انطلاق من مهام متابعة برامج الدعم المقدمة للمستفيدين، تمت ملاحظة وجود مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرمة نظاماً مما يعد تعدى على المال العام، وتمت إحالة الحالات المكتشفة إلى #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد، ويؤكد الصندوق للمستفيدين بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالة تستغل الدعم… pic.twitter.com/Ct4l6Xr6LJ — صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA) November 23, 2023