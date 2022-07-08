ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لدى الأميركيين

أشارت وكالة “رويترز”، الجمعة، إلى أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع ارتفع الأسبوع الماضي في حين تباطأ الطلب على العمالة.

كما ارتفع عدد المسرحين من عملهم إلى أعلى مستوى منذ 16 شهراً في حزيران/يونيو، إذ أدى رفع الفائدة إلى تأجيج المخاوف من ركود اقتصادي.

ونقلت “رويترز” عن وزارة العمل الأميركية أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية زادت من 4 آلاف إلى 135 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من تموز/يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 230 ألف طلب خلال الأسبوع.

وتراوحت المطالبات حول مستوى 230 ألف منذ بداية حزيران/يونيو، فيما يلقي الضوء على قوة سوق العمل على الرغم من أن بعض الشركات في قطاعات الإسكان والتكنولوجيا تقلص العمالة.

وسرحت شركة تسلا مئات العاملين في الولايات المتحدة. وزاد خفض الوظائف بنسبة 29% إلى 77515 في الربع الثاني من العام بالمقارنة بالفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس.

لكن تسريح العاملين في النصف الأول من العام بلغ أدنى مستوياته منذ 1993.