ارتفاع طفيف في معدل البطالة في المملكة المتحدة يُظهر تباطؤًا في سوق العمل

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة ارتفاع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير 2024، من 3.9% في الفترة السابقة.

ويعكس هذا الارتفاع تباطؤًا طفيفًا في حرارة سوق العمل، حيث فقد بعض الزخم الذي شهده في الأشهر الأخيرة.

وبينما ارتفع معدل البطالة، أظهرت البيانات أيضًا تباطؤًا في نمو الأجور، حيث ارتفعت الأجور الأساسية دون احتساب المكافآت بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، وهي أدنى زيادة منذ منتصف عام 2022. ويُعد هذا التباطؤ في نمو الأجور خبرًا سارًا لبنك إنكلترا، حيث يُشير إلى انحسار ضغوط التضخم.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو الأجور، إلا أنها لا تزال مرتفعة بما يكفي لدعم الإنفاق الاستهلاكي. فقد ارتفعت الأجور الحقيقية المعدلة لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، وهي أكبر زيادة سنوية منذ منتصف عام 2021. ويعكس ذلك جزئيًا الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه سوق العمل في المملكة المتحدة. فقد انخفض الطلب على الموظفين للشهر الخامس على التوالي في مارس 2024، مما يشير إلى أن أصحاب العمل قد يصبحون أكثر حذرًا في التوظيف وسط تباطؤ الاقتصاد.