بقيمة 300 مليون دولار.. اتفاق بين العراق واليابان لتمويل المشروعات الصغيرة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن إطلاق مشروع مطاحن الاتحاد في مدينة المدحتية بمحافظة بابل، وإبرام اتفاق مع اليابان لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار.

ويهدف مشروع مطاحن الاتحاد، وهو أحد مشاريع القطاع الخاص، إلى إنتاج مادة الطحين الصفر محلياً بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنوياً. كما تم افتتاح مشروع توسعة مصنع السكر في شركة الاتحاد، بعد إضافة خطوط إنتاجية جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية من 4200 طن في اليوم إلى 6000 طن.

وتضم شركة الاتحاد للصناعات الغذائية المحدودة في محافظة بابل ستة مصانع هي: مصنع تكرير السكر، ومصنع تكرير الزيوت النباتية، ومصنع إنتاج الأعلاف النباتية، ومصنع استخلاص كسبة فول الصويا، ومصنع إنتاج البريمكس، ومصنع تفريط وتجفيف الذرة الصفراء.

وأكد السوداني في كلمته خلال افتتاح المصانع على أن “هذا التطوير يعد قصة نجاح في القطاع الخاص”، مشددًا على دعم الحكومة اللامحدود لخلق المزيد من فرص العمل، حيث تستوعب الشركة حالياً ما يقارب 4000 فرصة عمل. كما أشار إلى زيادة الإنتاج وتوفير الفائض منه مستقبلاً للتصدير خارج العراق.

ودعا السوداني رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة، مؤكدًا على الضمانات السيادية القوية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، وذلك من خلال قانون موازنة السنوات الثلاث.

وبشأن الاتفاق مع اليابان، أوضح السوداني أنه يهدف إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيسهم في تنشيط الصناعة الوطنية والتأسيس لها”.