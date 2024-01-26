إجازة نهاية الأسبوع في البحرين: هل تصبح 3 أيام؟

في خطوة تعكس التطورات الحديثة في مجال العمل، تفكر مملكة البحرين بجدية في تغييرات جذرية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.



حيث تناقش الحكومة مقترح تعديل الإجازة الأسبوعية إلى 3 أيام، والاقتراح يستهدف تعزيز جودة الحياة وتحسين توازن الحياة الشخصية والمهنية للعاملين.



يأتي هذا الاقتراح في إطار جهود البحرين لتعزيز بيئة العمل وتحفيز الابتكار والإنتاجية في مجتمع يشهد تطورات سريعة.



حيث تقدم خمسة نواب في البرلمان البحريني، من بينهم حمد العليوي، حمد الدوي، أحمد قراطة، محمد البلوشي، وبدر التميمي، بمقترح إلى الحكومة يهدف إلى تعديل إجازة نهاية الأسبوع لتمتد لثلاثة أيام، وهي “الجمعة والسبت والأحد”.



وقد أكد النائب محمد العليوي، أحد مقدمي المقترح، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للتطورات العالمية وتقدم التكنولوجيا التي تشهدها المجتمعات، ورغبة في مواكبة التقدم على جميع الأصعدة، خاصةً في ظل التأثيرات الاقتصادية العالمية.



وأوضح العليوي أن يوم الجمعة، كونه يومًا مقدسًا في العالم الإسلامي، يجعل من الصعب القبول بالعمل فيه، وأشار إلى التأثير السلبي العاطفي الذي قد ينجم عن العمل في هذا اليوم لفترة محددة من الساعات.



و في مذكرته التوضيحية، أكد العليوي على أهمية استفادة الناس من أيام الجمعة والسبت والأحد كأيام إجازة لتحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية، ولتمكين الموظفين من قضاء وقت أكبر مع أسرهم وممارسة نشاطاتهم الشخصية، مما يعزز رضاهم الشخصي ويرفع مستوى الرفاهية.



وأكد النائب أن نظام الإجازة الثلاثية يسهم في زيادة الترابط الأسري والمحافظة على العادات والتقاليد في ظل التغيرات السريعة في العالم.

وأشار إلى دراسات أجريت في دول أخرى تؤكد أن الإجازة الأسبوعية لثلاثة أيام يمكن أن تحسن صحة العمال وتساهم في مكافحة تغير المناخ.



وختم العليوي بأن تطبيق نظام الإجازة الجديد قد يعزز رغبة الناس في السفر بين دول الخليج خلال عطلات نهاية الأسبوع، مما يسهم في دعم النشاط السياحي، الذي يعتبر رافدًا أساسيًا للاقتصاد في المنطقة.

وشدد على أن المقترح يتناغم مع مبادرات حكومة الشارقة وتجربتها، إذ تم منح الجهة في كل جهة عمل صلاحية تحديد الحضور والانصراف أوقات حسب الحاجة، عبر توزيع ساعات العمل يومياً الجمعة على باقي أيام العمل، مما يحقيق توازن بين العمل والحياة الشخصية.



