أمازون ويب سيرفيسز تسرح مئات الموظفين

أعلنت شركة “أمازون ويب سيرفيسز“، اليوم الأربعاء، أنها ألغت مئات الوظائف في أقسام المبيعات والتسويق والتكنولوجيا، في أحدث حلقة في سلسلة من التخفيضات في الوظائف من قبل الشركة الأم “أمازون دوت كوم”، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقالت ذراع الحوسبة السحابية في “أمازون” إن الموظفين المتأثرين يشملون بضع مئات من كل من قسم المبيعات والتسويق والخدمات العالمية في “أمازون ويب سيرفيسز” وفريق تكنولوجيا المتاجر المادية.

وقال متحدث باسم الشركة عبر البريد الإلكتروني: “لقد حددنا بعض المجالات المستهدفة في المنظمة التي نحتاج إلى تبسيطها”.

وعمدت “أمازون” خلال الأشهر الماضية إلى تسريح مئات الموظفين في الأقسام، بما في ذلك خدمة Prime Video وأعمال الرعاية الصحية ووحدة المساعد الصوتي Alexa، حيث قامت شركات التكنولوجيا الكبرى بتمديد تخفيضاتها الهائلة في الوظائف على مدار العامين الماضيين حتى عام 2024.

وتم تسريح أكثر من 57 ألف عامل في 229 شركة حتى الآن هذا العام، وفقاً لموقع التتبع Layoffs.fyi.

وكانت “أمازون” قد سرحت أكثر من 27 ألف موظف في عامي 2022 و2023، بعد أن قامت شركات التكنولوجيا بتعيين عدد كبير جداً من الأشخاص أثناء الوباء.