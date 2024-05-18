وداعًا للبطالة؟.. أكثر الوظائف رواجًا في أمريكا حتى عام 2032

بينما لا تزال تساؤلات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف قائمة، بدأت تظهر نظرة أكثر تفاؤلاً تُشير إلى إمكانية خلق فرص عمل جديدة قد تُعوض، بل وتتجاوز، عدد الوظائف المفقودة في بعض القطاعات.

التجارة الإلكترونية تُنير درب الوظائف الجديدة

يُعد قطاع التجارة الإلكترونية مثالاً واضحًا على ذلك، ففي حين أدى صعوده إلى فقدان وظائف في قطاع التجزئة التقليدي، فقد خلق فرصًا جديدة وفيرة في مجالات أخرى مثل النقل والشحن والتخزين.

مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يُؤكدويتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن يكون قطاع النقل والتخزين من أسرع القطاعات نموًا خلال العقد المقبل، حيث من المتوقع أن تنمو معدلات التوظيف في هذا القطاع بنسبة 8.6% بين عامي 2022 و 2032

الصحة والرعاية الاجتماعية.. قطاعات رائدة

ولكن قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية هو من سيقود نمو الوظائف خلال الفترة المُقبلة، حيث من المتوقع أن يُضيف الاقتصاد الأمريكي 4.7 مليون وظيفة جديدة بين عامي 2022 و 2032، ليصل إجمالي القوة العاملة في البلاد إلى 169.1 مليون شخص.

التغيرات الديموغرافية تُحفز نمو قطاع الرعاية الصحية

وستكون الزيادة الأكبر من نصيب قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة 9.7%، وذلك بسبب التغيرات الديموغرافية للمجتمع، مثل ارتفاع عدد كبار السن وما يترتب عليه من زيادة معدلات الأمراض المزمنة.

الوظائف الأكثر طلبًا

ومن المتوقع أن يكون هناك مجموعة من الوظائف التي يزداد الطلب عليها، وهي:

الرعاية الطبية المنزلية: ستكون هناك حاجة مُلحة لـ 800 ألف وظيفة جديدة في مجال الرعاية الطبية المنزلية بحلول عام 2032.

علوم البيانات: ُتوقع أن يشهد قطاع الحوسبة والرياضيات نموًا أسرع من متوسط النمو في سوق العمل، وستزداد الحاجة إلى وظائف علوم البيانات وتحليل البيانات وأمن المعلومات، وذلك بفضل التحول الرقمي المُتسارع.

ويتوقع ازدياد احتياجات الشركات والأفراد لجمع وتحليل ومعالجة البيانات، ستزداد الحاجة إلى وظائف علوم البيانات وتحليل البيانات وأمن المعلومات، بمعدل نمو يتجاوز 11 مرة المعدل المتوسط.