أكبر 6 دول في العالم بعدد السكان نصفها دول ذات غالبية مسلمة بتقديرات عام 2075

ستشهد نهاية القرن الحادي والعشرين أول استقرار وتقلص لعدد سكان العالم منذ الثورة الصناعية لتبرز 6 دول بين الأكثر سكانا أولها الهند تليها الصين ثم نيجيريا وباكستان، ثم الولايات المتحدة وبعدها إندونيسيا.

ومع انخفاض معدلات المواليد في جميع أنحاء العالم، تبرز توقعات تشمل أكبر ستة بلدان في العالم باستخدام بيانات التوقعات السكانية العالمية لعام 2022 الصادرة عن الأمم المتحدة. وتستند التوقعات إلى “سيناريو متوسط الخصوبة “، الذي يفترض أن البلدان سوف تتقارب عند معدل ولادة يبلغ 1.85 طفل لكل امرأة، بحلول عام 2045-2050.

الانخفاض المتوقع في عدد السكان في الصين



وصلت الطفرة السكانية في الصين إلى نهايتها رسميا، حيث سجلت البلاد عامين متتاليين من الانخفاض (انخفاض 850 ألف في عام 2022، و 2.1 مليون في عام 2023).

ومن المتوقع أن يصل عدد سكان البلاد في عام 2050 إلى 1.32 مليار نسمة، وهو نفس العدد تقريبا في عام 2007. وتعتقد الأمم المتحدة أن هذا الاتجاه الديموغرافي سوف يتسارع مع دخولنا النصف الثاني من هذا القرن. يترتب على ذلك الكثير من التبعات بالنسبة للاقتصاد الصيني، و يشعر كثيرون بالقلق من أن قوة العمل الأصغر، إلى جانب شيخوخة السكان، ستؤدي إلى زيادة نفقات الرعاية الصحية وإعاقة النمو الاقتصادي.

استمرار لطفرة السكانية في الهند

تعتقد الأمم المتحدة أن عدد سكان الهند سوف يصل إلى ذروته في فترة ما في منتصف ستينيات القرن الحالي، أي أقل بقليل من 1.7 مليار نسمة. لن يشيخ سكان الهند بالسرعة التي يتقدم بها سكان الصين المجاورة. وسوف يمثل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً أقل من خمس السكان حتى عام 2060، ولن تقترب حصتهم من إجمالي عدد سكان الهند من 30% حتى عام 2100.

نشر موقع فيجيوال كابيتالست مخططا للدول الأكثر سكانا بحسب تقديرات الأمم المتحدة